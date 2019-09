"Les gens qui m'attaquent font une erreur" : Woody Allen, accusé d'abus sexuels, répond aux critiques

Le réalisateur présente son dernier film, "Un jour de pluie à New York", en ouverture du festival de Deauville.

Woody Allen, boycotté par les distributeurs aux Etats-Unis en raison d'accusations d'abus sexuels datant des années 90, a estimé que ceux qui l'attaquent font "une erreur", dans un entretien mis en ligne sur le site de France Inter. "Je pense que les gens qui m'attaquent font une erreur. Mais les gens font des erreurs tout le temps, ça n'est pas tragique. Évidemment, ils devraient sortir mon film aux États-Unis, arrêter de m'attaquer, prendre conscience de la vérité...", a affirmé le réalisateur de 83 ans, affichant un certain détachement.

Son dernier film, Un jour de pluie à New York, tourné en 2017 avec Timothée Chalamet, Elle Fanning et Selena Gomez, doit être présenté vendredi 6 septembre en ouverture du festival de Deauville. Il sortira dans les salles en France le 18 septembre. Sa sortie en salle aux Etats-Unis avait été annulée par Amazon lorsque la fille adoptive de Woody Allen a renouvelé en 2018, en pleine vague #MeToo, des accusations d'agressions sexuelles à l'encontre du cinéaste.

Accusé d'abus

Woody Allen a toujours catégoriquement nié les accusations de Dylan Farrow, qui affirme qu'il a abusé d'elle en 1992 quand elle avait sept ans. La jeune femme est soutenue par sa mère adoptive l'actrice Mia Farrow et son frère Ronan, journaliste lauréat du Pulitzer pour son enquête sur le producteur Harvey Weinstein. En réaction à ces révélations, le comédien Timothée Chalamet a décidé de reverser son salaire du film en faveur de la fondation Time's up et d'autres associations.

"J'ai beaucoup aimé travailler avec l'équipe du film. On s'est bien amusés. Ils avaient vraiment envie de tourner dans ce film, ils ont très bien bossé. (...) Chacun est libre de ses opinions, de ses pensées", a estimé le cinéaste, Oscar du meilleur réalisateur pour Annie Hall (1978). "J'ai 83 ans, je ne vais pas être là encore très longtemps, alors ça n'est pas si grave", dit-il.

Catherine Deneuve et Scarlett Johansson en soutien

Alors que de nombreuses célébrités se sont détournées de lui, Woody Allen a reçu récemment deux soutiens de poids, en la personne de Catherine Deneuve et de Scarlett Johansson, toutes deux prêtes à (re)tourner sous sa direction. "Il maintient qu'il est innocent et je le crois", a déclaré l'actrice américaine (la Black Widow dans la série des Avengers) s'attirant les foudres de nombreux internautes.

Des poursuites à l'encontre du cinéaste avaient été abandonnées après deux enquêtes distinctes de plusieurs mois. Woody Allen vient de finir le tournage d'un nouveau film en Espagne. "Tant qu'on continuera à me financer, je continuerai à faire des films !", a-t-il conclu.