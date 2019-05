EN IMAGES. Les actrices Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos montent les marches pour "Sibyl" de Justine Triet

Ce vendredi 24 mai, les deux derniers films de la compétition sont présentés : "It must be Heaven" d'Elia Suleiman et "Sibyl" de Justine Triet.

Mathieu MESSAGE franceinfo Culture Rédaction Culture France Télévisions

Les dernières projections ont lieu ce vendredi 24 mai. Elia Suleiman et Justine Triet viennent présenter respectivement It must be Heaven et Sibyl. Sur le tapis rouge, les festivaliers ont aperçu Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, ou encore des stars hollywoodiennes comme Christoph Waltz et Patricia Arquette.

1 | 15 L'actrice Adèle Exarchopoulos est à l'affiche de Sibyl de Justine Triet. Le film est en lice pour la Palme d'or. ANTHONY HARVEY/REX/SIPA / SHUTTERSTOCK

2 | 15 Virginie Efira et la réalisatrice Justine Triet présentent Sibyl en compétition. C'est la deuxième fois que les deux femmes tournent ensemble, après Victoria en 2016. ALBERTO PIZZOLI / AFP

3 | 15 Adèle Exarchopoulos, Paul Hamy, Justine Triet et Virginie Efira viennent présenter en compétition le film Sibyl, lors de ce 72e festival de Cannes. ANTONIN THUILLIER / AFP

4 | 15 L'acteur Gaspard Ulliel, visiblement heureux d'être à Cannes et de défendre le film de Justine Triet. Il incarne Igor, un acteur qui connaît de nombreuses difficultés sur un tournage. LOIC VENANCE / AFP

5 | 15 Niels Schneider aide sa compagne, Virginie Efira, à remettre un soulier avant de monter les marches. LOIC VENANCE / AFP

6 | 15 L'acteur autrichien Christoph Waltz participe à la montée des marches. Il vient remettre un prix d'excellence au directeur de la photographie Bruno Delbonnel. LOIC VENANCE / AFP

7 | 15 Le jury de la section Un Certain Regard est aussi sur le tapis rouge : M arina Foïs, la présidente Nadine Labaki, Nurhan Sekerci-Porst et Lukas Dhont. ANTHONY HARVEY/REX/SIPA

8 | 15 L'actrice américaine Patricia Arquette, accompagnée de sa fille Harlow. LOIC VENANCE / AFP

9 | 15 L'actrice ukrainienne Milla Jovovich était invitée à monter les marches pour la projection de Sibyl de Justine Triet. ANTONIN THUILLIER / AFP

10 | 15 L'actrice franco-britannique Stacy Martin, membre du jury de la Cinéfondation lors de ce 72e festival de Cannes. LOIC VENANCE / AFP

11 | 15 Le chef Raoni Metuktire poursuit une tournée européenne, qui l’a mené jusqu'aux marches du palais des festivals de Cannes. Il est présent pour mettre en lumière la défense des terres d’Amazonie. LOIC VENANCE / AFP

12 | 15 Le réalisateur palestinien Elia Suleiman vient présenter son nouveau film, It Must Be Heaven. Il a déjà reçu le prix du Jury pour le film Intervention divine en 2002. ANTONIN THUILLIER / AFP

13 | 15 L'équipe du film de It must be Heaven : l'actrice Raia Haidar, l'acteur F adi Sakr, le réalisateur Elia Suleiman, la productrice canadienne Nancy Grant, et l'acteur mexicain Gael Garcia Bernal. CHRISTOPHE SIMON / AFP

14 | 15 L'acteur américain Sylvester Stallone est venu à Cannes pour une leçon de cinéma donnée dans la salle Buñuel. Il présente en exclusivité les premières images de Rambo V : Last Blood. CHRISTOPHE SIMON / AFP