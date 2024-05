En images Festival de Cannes 2024 : Mohammad Rasoulof et Michel Hazanavicius montent les marches pour des films engagés

La fin du Festival de Cannes approche. Le tapis rouge de ce vendredi 24 mai était le dernier avant la cérémonie de clôture et l'annonce du palmarès, samedi. La montée des marches était très politique avec le retour à Cannes du réalisateur Mohammad Rasoulof qui a fui l'Iran et l'entrée de Michel Hazanavicius dans l'animation avec un film sur la Shoah.

Le cinéaste iranien Mohammad Rasoulof est venu défendre ce vendredi 24 mai en personne, à Cannes, son film en lice pour la Palme d'or, "Les Graines du figuier sauvage". C'est sa première apparition publique après avoir réussi à fuir clandestinement le régime de Téhéran. Grande voix du cinéma iranien qui n'a cessé de braver la censure, Mohammad Rasoulof n'avait pas mis les pieds à Cannes depuis 2017 et le prix Un Certain Regard pour "Un homme intègre", qui abordait la question de la corruption. Son nouveau film promet de déranger encore le pouvoir. Tourné clandestinement, le film suit un enquêteur iranien, qui vient d'être promu magistrat, et des femmes de trois générations différentes : son épouse, leur fille cadette, une étudiante, et la benjamine, adolescente. Sur le tapis rouge, le réalisateur était accompagné d'une partie de son équipe et de l'actrice iranienne Golshifteh Farahani.

Outre "Les Graines du figuier sauvage", le jury de Greta Gerwig allait visionner également, ce vendredi 24 mai, le dernier des 22 opus de la compétition, "La plus précieuse des marchandises", de Michel Hazanavicius ("The Artist"), un conte tragique sur la Shoah. Au départ, le réalisateur ne voulait pas s'emparer de cette période de l'histoire qui n'est pas facile à raconter et qui le touche particulièrement puisque sa famille est concernée. Mais il a été ému par l'ouvrage de Jean-Claude Grumberg, il a alors souhaité l'adapter en film d'animation. Un moyen d'évoquer ce sujet différemment et avec distance. C'est la première incursion de Michel Hazanivicius dans l'animation. "La plus précieuse des marchandises" est le seul film d'animation de la compétition officielle. Cela faisait plus de 15 ans que ça n'était pas arrivé, avec "Valse avec Bachir" d'Ari Folman, en 2008.

Sur le tapis rouge puis dans la salle, Mohammad Rasoulof a brandi les photos de deux de ses acteurs principaux, Missagh Zareh et Soheila Golestani. Il a monté les marches aux côtés de l'actrice iranienne Golshifteh Farahani, qui vit en exil en France depuis une quinzaine d'années. (SAMEER AL-DOUMY / AFP)

Seule une partie de l'équipe du film "Les Graines du figuier sauvage" de Mohammad Rasoulof, a pu quitter l'Iran. Ce long-métrage raconte l'histoire d'un magistrat, de son épouse et de ses deux filles, dans un Iran en proie aux manifestations. Il fait un écho direct au mouvement "Femme, vie, liberté" qui secoue la République islamique depuis septembre 2022. (SAMEER AL-DOUMY / AFP)

Michel Hazanavicius est venu présenter, avec le casting, son long-métrage "La plus précieuse des marchandises", le seul film d'animation de la compétition. Un conte cruel où un bébé est abandonné par son père sur les rails des trains pour aller à Auschwitz. Un couple de bucherons va alors le récupérer. (PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY IMAGES EUROPE)

L'actrice française Bérénice Bejo se fond parfaitement dans le décor avec sa jolie robe rouge. La comédienne, qui avait obtenu le prix d'interprétation féminine en 2013 pour "Le passé" de l'Iranien Afghar Farahadi, monte les marches cannoises cette année pour soutenir son compagnon, le réalisateur Michel Hazanavicius. (VALERY HACHE / AFP)

Un grand moment de tendresse entre Emmanuelle Béart et son mari, Frédéric Chaudière, sur le tapis rouge. L'actrice est co-présidente du jury de la Caméra d'or cette année. Ce prix récompense un premier film parmi toutes les séléctions du Festival. (VITTORIO ZUNINO CELOTTO / GETTY IMAGES EUROPE)

Après avoir monté les marches, aux côtés de Mohammad Rasoulof, l'actrice iranienne Golshifteh Farahani, revient sur le tapis rouge, avec le sourire, accompagnée de l'acteur français Samuel Le Bihan, parrain de la Semaine du Cinéma positif à Cannes. (LOIC VENANCE / AFP)

Xavier Dolan, réalisateur canadien et président du jury d'Un Certain Regard cette année, semble heureux de découvrir le dernier film de la compétion officielle, "La plus précieuse des marchandises" de Michel Hazanavicius. (VALERY HACHE / AFP)