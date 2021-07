EN IMAGES. Festival de Cannes 2021. Sharon Stone, Louis Garrel, Tilda Swinton et Jacques Audiard : glamour et élégance dans la montée des marches

Louis Garrel fait son retour au festival de Cannes avec le nouveau film de la cinéaste hongroise Ildikó Enyedi, "The Story of my wife" ("L'histoire de ma femme"). Sharon Stone fait une apparition très remarquée en robe à fleurs sur le tapis rouge. Jacques Audiard clôt la montée des marches en apothéose avec "Les Olympiades".

Jérémie Laurent-Kaysen franceinfo Culture Rédaction Culture France Télévisions

La cinéaste hongroise Ildikó Enyedi est de retour à Cannes, 32 ans après avoir obtenu la Caméra d'or pour Mon XXe siècle. The story of my wife raconte l'histoire d'une Française (interprétée par Léa Seydoux) indifférente à l’amour inconditionnel que lui porte son mari. L'actrice, diagnostiquée positive au Covid-19, était toujours absente dans l'après-midi.

Sous le feu d'artifice du 14 juillet, Jacques Audiard et son équipe ont terminé la journée avec la projection de Les Olympiades, un film qui mêle amour, sexe et rencontres. Sharon Stone a illuminé le tapis rouge dans une longue robe bleue, fleurie et un peu encombrante.

1 | 9 La réalisatrice Ildiko Enyedi, les bras tendus, ne cache pas sa joie d'être en haut des marches du tapis rouge cannois. Avec elle, de gauche à droite : Louis Garrel, Monika Mecs, Gijs Naber, Luna Wedler et Sergio Rubini DANIELE VENTURELLI / WIREIMAGE

2 | 9 Le regard malicieux de Louis Garrel qui joue Dedin, l'un des personnages principaux du film L'histoire de ma femme KATE GREEN / GETTY IMAGES EUROPE

3 | 9 L'actrice américaine Sharon Stone, dans une robe bouffante et fleurie, a fait sensation sur le tapis rouge cannois. Elle ne représentait aucun film cette année mais est venue voir L'histoire de ma femme JOHN MACDOUGALL / AFP

4 | 9 L'incroyable robe bleue recouverte de fleurs multicolores de Sharon Stone a attiré tous les regards lors de sa montée des marches. VALERY HACHE / AFP

5 | 9 Jacques Audiard, le chapeau sur le coeur, entouré des acteurs et actrices de son film en compétition. De gauche à droite : Makita Samba, Lucie Zhang, Jehnny Beth et Noémie Merlant. Le réalisateur français a foulé pour la première fois le tapis rouge en 1996 avec Un héros très discret. JOHN MACDOUGALL / AFP

6 | 9 L'actrice française Noémie Merlant, les lèvres rouges, habillée d'une robe blanche cintrée. Elle est à l'affiche de Les Olympiades, drame en noir et blanc qui se déroule dans le 13e arrondissement de Paris. CHRISTOPHE SIMON / AFP

7 | 9 L'actrice britannique Tilda Swinton en longue chemise blanche et sa fille, Honor Swinton Byrne, venues pour la projection du film Les Olympiades JOHN MACDOUGALL / AFP

8 | 9 Mathieu Amalric, les cheveux au vent, aux côtés de l'acteur Arieh Worthalter. Il est venu présenter son nouveau film, Serre moi fort, un drame dont le premier rôle est interprété par Vicky Krieps. KATE GREEN / GETTY IMAGES EUROPE