EN IMAGES. Festival de Cannes 2021, coup d'envoi ! Premier tapis rouge pour Spike Lee et son jury, Leos Carax et son film "Annette"

C'est parti pour le 74e festival de Cannes ! Premières séances photo et première montée des marches pour la cérémonie d'ouverture et la projection du film "Annette", de Leos Carax

La cérémonie d'ouverture a officiellement lancé la 74è édition du festival de Cannes mardi 6 juillet. Après conférences de presse et séances photos dans l'après-midi, le jury et son président Spike Lee ont monté pour la première fois les célèbres marches rouges. La projection du film Annette, de Leos Carax avec Marion Cotillard et Adam Driver ouvre la sélection officielle 2021.