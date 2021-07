EN IMAGES. Festival de Cannes 2021. Bruno Dumont présente son film "France" entouré de Blanche Gardin et de Benjamin Biolay

"France" est le dernier long-métrage français en compétition cette année à Cannes. Son réalisateur, Bruno Dumont, a traversé le tapis rouge aux côtés de Blanche Gardin et Benjamin Biolay. Plus tôt dans l'après-midi, Jeanne Balibar et Tilda Swinton ont monté les marches avec le réalisateur thaïlandais Apichatpong pour son nouveau film "Memoria".

Jérémie Laurent-Kaysen franceinfo Culture Rédaction Culture France Télévisions

Le réalisateur de Ma Loute, Bruno Dumont présente son dernier film au festival de Cannes. France aborde l'histoire d'une journaliste, interprétée par Léa Seydoux, mais aussi plus largement le monde médiatique français. Le scénariste et réalisateur français a été distingué il y a 25 ans de la Caméra d'or pour son premier long-métrage, La vie de Jésus. Ce soir il était accompagné de Blanche Gardin, Emanuele Arioli et Benjamin Biolay. Tilda Swinton et Jeanne Balibar ont foulé le tapis rouge pour représenter le nouveau film d'Apichatpong Weerasethakul, Memoria. Le Thaïlandais avait déjà remporté la Palme d'Or en 2010 pour Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures.

1 | 9 Le casting du nouveau film de Bruno Dumont, France, tout sourire, en haut des marches. De gauche à droite : Bruno Dumont, Blanche Gardin, Emanuele Arioli et Benjamin Biolay. ANDREAS RENTZ / GETTY IMAGES EUROPE

2 | 9 Benjamin Biolay, très élégant dans un smoking, joue l'un des rôles principaux du nouveau film de Bruno Dumont. Il était hier soir en concert aux Vieilles Charrues pour son dernier album Grand Prix. PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY IMAGES EUROPE

3 | 9 L'actrice et humoriste française Blanche Gardin fait un salut princier aux photographes. VADIM GHIRDA/AP/SIPA / SIPA

4 | 9 Yann Arthus-Bertrand filme le tapis rouge aux côtés de la youtubeuse et influenceuse Natoo, venue visionner le film de Bruno Dumont. VALERY HACHE / AFP

5 | 9 Le comédien français Alex Lutz venu assisté à la projection de France. Il joue cette année dans Vortex, film de Gaspard Noé, présenté hors-compétition à Cannes. JOHN MACDOUGALL / AFP

6 | 9 Plusieurs acteurs sont venus assister à la projection du film de Bruno Dumont, notamment Louis Garrel, Rachel Lang, Camille Cottin, Aleksandr Kuznetsov et Naidra Ayadi ( de gauche à droite). ANDREAS RENTZ / GETTY IMAGES EUROPE

7 | 9 En vacances dans le sud de la France, le footballeur néerlandais Memphis Depay, habillé d'un blazer en velours gris et noir, a fait un petit crochet par le tapis rouge. Joueur emblématique de l'Olympique lyonnais, il vient de rejoindre le FC Barcelone en juin dernier. VALERY HACHE / AFP

8 | 9 Le mannequin Stella Manente a fait une montée des marches remarquée avec son extravagant chapeau. Elle est venue assister au film France. BRYNN ANDERSON/AP/SIPA / SIPA