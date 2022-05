EN IMAGES. Festival de Cannes 2022 : gaie, sérieuse, déjantée, une montée des marches en trois temps

Trois montées des marches pour une soirée. Deux réalisateurs déjà "palmés" et en compétition, le Suédois Ruben Östlund et le Roumain Cristian Mungiu, et un sémillant cinéaste-musicien électronique hors compétition à la séance de minuit, le Français Quentin Dupieux. Au programme, du show, du drame et de la comédie...

Corentin Alloune franceinfo Culture Rédaction Culture France Télévisions

Non pas deux, mais trois montées des marches ont scandé la soirée de ce samedi 21 mai. Cap vers le nord à 18 heures avec le Suédois Ruben Östlund, Palme d'or 2017, une entrée pleine d'énergie pour défendre Triangle of Sadness, une comédie tournée au soleil, et portée par Woody Harrelson. Lui aussi déjà "palmé" (en 2007) le Roumain Cristian Mungiu présente à son tour R.M.N., à 21h30, avant que le cinéaste et musicien français des plus créatifs ne foule pour le coup de minuit, le tapis rouge avec ses stars, Adèle Exarchopoulos en tête, et son casting déjanté : Grégoire Ludig et David Marsais, le duo Palmashow, Jérôme Niel, Blanche Gardin... Son film Fumer fait tousser, est présenté hors compétition.

1 | 12 Depuis ses premiers pas sur le tapis rouge du festival avec "La vie d'Adèle" d'Abdellatif Kechiche en 2013, Adèle Exarchopoulos affronte avec douceur l'armée de photographes de la Croisette. VALERY HACHE / AFP

2 | 12 Le Suédois Ruben Ös tlund monte les marches du Palais avec détermination... et chaleur, entournat de son bras son comédien Woody Harrelson. JOHN PHILLIPS / GETTY IMAGES EUROPE

3 | 12 Main dans la main, l'équipe du film "Triangle of sadness", au casting international, arrive sur le tapis rouge. PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY IMAGES EUROPE

4 | 12 Habillée d'une robe étincellante de la maison Celine et d'une parrure de bijoux Bulgari, la chanteuse-franco italienne Carla Bruni illumine le tapis rouge. DOMINIQUE CHARRIAU / WIREIMAGE

5 | 12 Venue en spectatrice cinéphile, l’actrice Sandrine Kiberlain s’amuse à jouer avec le vent devant les flashs des photographes. VALERY HACHE / AFP

6 | 12 Shooting photo dans les règles de l'art pour Philippine Leroy-Beaulieu avant la projection de "Triangle of sadness" de Ruben Ös tlund . VITTORIO ZUNINO CELOTTO / GETTY IMAGES EUROPE

7 | 12 L'acteur américain Ethan Hawke fait une rare apparition sur le tapis rouge de Cannes pour découvrir la dernière oeuvre de Ruben Ös tlund, un artiste qu’il définit "brillant". GARETH CATTERMOLE / GETTY IMAGES EUROPE

8 | 12 Cristian Mungiu, réalisateur de "R.M.N.", est imperturbable malgré les hurlements des photographes. GUILLAUME HORCAJUELO / EPA

9 | 12 Quentin Dupieux va présenter son dixième film hors compétition avec un casting de folie, et très complice : Jérôme Niel, Vincent Lacoste et Gilles Lellouche ne sont jamais loin. VALERY HACHE / AFP

10 | 12 Digne et élégante, l'équipe de "R.M.N." marche d'un pas assuré vers le Palais des festivals. GARETH CATTERMOLE / GETTY IMAGES EUROPE

11 | 12 Flashes sur Adèle Exarchopoulos entre deux rangées de photographes. CHRISTOPHE SIMON / AFP