EN IMAGES. Cannes 2019 : la montée des marches d'Elton John, Bella Hadid et Zabou Breitman

Ce 16 mai a été marqué par la diffusion du film Rocketman, le très attendu biopic sur Elton John réalisé par Dexter Fletcher.



Invité star de la Croisette, Elton John a monté les marches en bonne compagnie avec des personnalités comme Bella Hadid et Eva Longoria. Plus tôt dans la journée, les projections des films Atlantique et Les hirondelles de Kaboul ont rassemblé la réalisatrice Mati Diop, en lice pour la Palme d'or et Zabou Breitman qui concourt pour le prix Un certain regard.