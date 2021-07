DIRECT. Festival de Cannes 2021 : suivez la cérémonie de clôture et découvrez le film lauréat de la Palme d'or

• #TOUR_DE_FRANCE C'est le Belge Wout van Aert qui a été le plus rapide lors du chrono de la 20e étape entre Libourne et Saint-Emilion. Tadej Pogacar, lui, a assuré son maillot jaune à la veille de l'arrivée finale sur les Champs-Elysées.

AnthonyJammot

#CANNES L'équipe de #DriveMyCar est présente, on en parle de plus en plus fort pour la Palme d’or, mais aussi celle de #Memoria, qui pourrait créer la surprise. Les équipes de #Titane, de #JulieEn12Chapitres, #Haberech #Nitram et #Annette ont également été rappelé pour la cérémonie.