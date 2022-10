En Auvergne, des jeunes s'initient au cinéma avec le tournage d'un film international en huit épisodes

"Billom, c’est une ville très belle et aussi un peu romantique". Avec son bel accent, voilà comment Linda Verwyen parle de la cité médiévale du Puy-de-Dôme. Les ruelles moyenâgeuses ont séduit la jeune réalisatrice allemande qui tourne jusqu’au 31 octobre le nouvel épisode de Lingua Amoris, un long-métrage à la forme et à la mise en œuvre particulières.

Lingua Amoris est une série de projets de films audiovisuels et éducatifs qui parlent d'amour. L'idée, c'est d'explorer les différentes formes d'amour romantique en dehors de la norme sociale à travers huit histoires de couple. Le but, c'est aussi d'offrir une visibilité et une représentation de groupes exclus ou sous-représentés.

Un projet collectif

Produit par Patrick Merz et Henning Wötzel-Herber, ce film est réalisé par une équipe interculturelle de différents pays du monde : Allemagne, France, Pays Bas, Rwanda, Espagne, Turquie et Ukraine. Chacun de ces pays va accueillir le tournage d’un épisode - huit au total, de douze à quinze minutes chacun.

Une équipe composée de jeunes qui découvrent les métiers de l'audiovisuel. (France 3 Auvergne / France Télévisions) Chaque épisode de Lingua Amoris est écrit et produit par une équipe pédagogique et cinématographique propre à chaque pays. Des équipes composées de jeunes adultes entre 18 et 30 ans, devant et derrière la caméra. Le but est de les initier à la création audiovisuelle. Certains ont déjà des connaissances techniques mais pour participer au projet, aucun pré-requis n’est obligatoire.

Susciter des vocations

En France, c’est l’association Control Z Aquitaine qui a chapeauté le projet. Basée à Bordeaux, elle travaille sur le montage de projets multimédias favorisant la mobilité européenne, avec des jeunes ayant moins d’opportunités à l’image de Mahdi, un jeune Afghan de 19 ans qui vit dans un centre de réinsertion professionnel à Bordeaux. Avec Lingua Amoris, il découvre le métier d’acteur et veut continuer sur cette lancée. De son côté, la compagnie de théâtre interactif Arts Qi Med vient aider les jeunes à trouver leurs repères en termes de jeu et de création.

Au terme de ce projet unique, les différents épisodes composeront un film de 90 minutes qui sera l’aboutissement de huit histoires d’amour. Le long-métrage devrait sortir en 2024 dans des festivals internationaux.