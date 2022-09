Cinéma : le réalisateur emblématique de la Nouvelle Vague Jean-Luc Godard est mort

Le réalisateur Jean-Luc Godard avait à son actif plus de 70 films. Parmi eux, À bout de souffle, réalisé en 1960, avec Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg. Au début des années 1960, Jean-Luc Godard invente une nouvelle façon de faire du cinéma, caméra à l'épaule, dans des décors naturels. Il devient le chef de file de la Nouvelle Vague aux côtés de Truffaut ou de Chabrol. Nathalie Baye, qui a été dirigée par Godard dans le film Détective, se souvient d'un réalisateur singulier. "Si on triche un peu, il le voit tout de suite et il ne voulait pas de ça. Il ne faut pas faire de manière avec Godard", affirme-t-elle.

Une large place laissée pour l'improvisation des acteurs

Jean-Luc Godard demande souvent à ses acteurs d'improviser, ce qui donnera lieu à de célèbres répliques telles que "je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire ?", prononcée par Anna Karina, dans Pierrot le fou. En mai 1968, le réalisateur pousse un coup de gueule en solidarité avec les étudiants et les ouvriers. L'homme a tourné toute sa vie.