Cinéma : le film "Un p'tit truc en plus" devient le plus gros succès de l'année 2024 dans les salles en France

Un succès tonitruant. Porté par des acteurs en situation de handicap, le film Un p'tit truc en plus, sorti le 1er mai, a attiré 4,5 millions de spectateurs en moins d'un mois à l'affiche, devenant le plus gros succès de 2024 dans les salles, devant Dune, deuxième partie. Sur la dernière semaine écoulée, 1,1 million d'entrées supplémentaires ont été enregistrées par CBO Box-Office, selon des chiffres publiés mercredi 29 mai.

Cette comédie touchante, qui prend le parti de rire avec les personnes handicapées et non à leurs dépens, devance ainsi la superproduction de Denis Villeneuve, (4,1 millions d'entrées) et la suite des aventures de Po dans Kung Fu Panda 4 (2,3 millions) au sommet du box-office 2024. Un p'tit truc en plus talonne désormais Astérix et Obélix : l'empire du milieu de Guillaume Canet, plus gros succès tricolore en salles depuis la crise sanitaire, qui avait attiré 4,6 millions de spectateurs en 2023, mais avec un budget bien supérieur.

Pour atteindre le classement historique des films les plus vus au cinéma en France, Un p'tit truc en plus devra encore attirer quelques millions de spectateurs supplémentaires. Le record en la matière est détenu par Bienvenue chez les Ch'tis, sorti en 2008, qui avait totalisé plus de 20 millions d'entrées en l'espace de six mois d'exploitation, selon les chiffres du box-office partagés par le site Allociné.