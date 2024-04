César : Canal+ diffusera la cérémonie jusqu'en 2030

L'Académie des arts et techniques du cinéma s'est réjouie "de la fidélité de (son) diffuseur" Canal+ et a "hâte" de préparer, avec lui, la célébration du cinquantenaire de la cérémonie des César en 2025.

Canal+ va continuer à diffuser la cérémonie des César du cinéma après le renouvellement des droits de retransmission pour cinq ans, jusqu'à 2030, ont annoncé la chaîne et l'académie organisatrice, lundi 8 avril dans un communiqué commun. "Canal+ se félicite de poursuivre un partenariat de plus de trente ans avec l'Académie des arts et techniques du cinéma, et de continuer à proposer en exclusivité la Cérémonie des César", a commenté la chaîne.

"Nous nous réjouissons de la fidélité de notre diffuseur et de ce partenariat, et avons hâte de poursuivre sereinement notre collaboration, notamment pour la préparation de la 50e édition de la cérémonie des César en 2025", a pour sa part estimé l'Académie.

Les César sur @canalplus pour 5 ans de plus !

La Cérémonie des César est, depuis sa création, la plus grande soirée du cinéma en France. Fort du succès de la dernière édition, nous sommes heureux d’annoncer la diffusion exclusive de cet événement jusqu’en 2030.

Merci à… pic.twitter.com/JNIxq78fZl — Maxime Saada (@maxsaada) April 8, 2024

Cette cérémonie de récompenses du cinéma français a été créée en 1975 et sa première édition a eu lieu en avril 1976. Initialement diffusée par le service public (Antenne 2 puis France 2), elle est retransmise en clair par Canal+ depuis 1994. La cérémonie des César "est, depuis sa création, la plus grande soirée du cinéma en France", a rappelé Maxime Saada, le patron de Canal+ sur X.

La 49e cérémonie des César, organisée le 23 janvier, a rassemblé 1,86 million de téléspectateurs, sa meilleure audience depuis 2020, toutefois loin derrière les 3,9 millions de téléspectateurs réunis en 2012.