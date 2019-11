Après son accident vasculaire sans gravité, Catherine Deneuve "se repose"

L'actrice a eu la chance d'être prise en charge immédiatement après son malaise, survenu alors qu'elle tournait une scène dans un hôpital.

La star du cinéma français Catherine Deneuve, 76 ans, "réagit bien au traitement" et "se repose" après avoir été victime d'un accident vasculaire mardi sur un tournage, a-t-on appris auprès de l'entourage de l'actrice.

"Comme annoncé, il n'y a pas de déficit moteur. Elle se repose, tandis que des examens complémentaires sont en cours", a indiqué un membre de son entourage ayant requis l'anonymat.

Coup de chance

"Elle réagit bien au traitement. L'accident vasculaire est vraiment limité. Elle a eu beaucoup de chance en étant prise en charge très rapidement à l'hôpital où son malaise s'est produit, en plein tournage", a ajouté cette source.

Le malaise de Catherine Deneuve s'est produit mardi vers 15H00 au centre hospitalier de Gonesse (Val d'Oise), où l'icône du cinéma français tournait une scène du film De son vivant d'Emmanuelle Bercot. Elle a été prise immédiatement en charge par cet établissement pour les premiers soins, avant son transfert vers un hôpital parisien, a précisé cette même source, confirmant des informations du Parisien.

La famille de l'actrice avait annoncé mercredi qu'elle avait "été victime d'un accident vasculaire ischémique très limité et donc réversible" et devrait "bien sûr prendre quelque temps de repos".

"De son vivant" : le tournage continue

Depuis plusieurs semaines, l'icône du cinéma français, qui enchaîne les projets, tournait dans De son vivant d'Emmanuelle Bercot, aux côtés de Benoît Magimel et Cécile de France.

Ce film d'Emmanuelle Bercot, avec qui elle a déjà fait deux films (Elle s'en va et La Tête haute), raconte l'histoire d'un fils (Benoît Magimel) condamné par un cancer et de sa mère, incarnée par Catherine Deneuve, tandis qu'une médecin se retrouve au milieu de ce couple et essaie de faire son travail.

Prévu pour durer neuf semaines, ce tournage, qui a démarré le 11 octobre, s'est poursuivi depuis l'hospitalisation de Catherine Deneuve. Il pourrait continuer quelques temps encore en son absence, en modifiant le plan de tournage, selon des sources proches du film. Les producteurs n'ont pas répondu aux sollicitations de l'AFP.