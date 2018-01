Mark Wahlberg reverse 1,5 million de dollars de cachet pour les victimes du harcèlement sexuel

Cette somme correspond à la somme touchée pour avoir retourné des scènes du film "Tout l'argent du monde" avec Christopher Plummer à la place de Kevin Spacey. Pour ce même travail, sa partenaire à l'écran, Michelle Williams, avait accepté un cachet de 80 dollars par jour, soit un total d'environ 1 000 dollars. Mark Wahlberg et Michelle Williams lors de la première du film "Tout l'argent du monde", à Beverly Hills (Californie), le 18 décembre 2017. (CHARBONNEAU/SHUTTERSTOC/SIPA / REX / SIPA)

Mark Wahlberg et Michelle Williams incarnent, à leurs dépens, le problème d'écart de salaires entre hommes et femmes à Hollywood. Pour retourner des scènes du film Tout l'argent du monde après que le réalisateur, Ridley Scott, a décidé de remplacer l'acteur Kevin Spacey, accusé d'agressions sexuelles, par Christopher Plummer, l'acteur américain a en effet touché 1,5 million de dollars, contre 1 000 dollars pour sa partenaire à l'écran. Un salaire 1 500 fois inférieur qui a indigné le monde cinéma, Mark Wahlberg inclus.

En pleine polémique sur ces inégalités, samedi 13 novembre, la star des Infiltrés et de Boogie Nights a annoncé faire don de cet important cachet aux victimes de harcèlement sexuel, via l'association Time's Up ("C'est fini"). Cette dernière lutte contre le harcèlement sexuel, aussi bien dans le milieu du cinéma que dans le reste du monde professionnel, ainsi que pour l'accession des femmes à des postes à responsabilité et pour des salaires égaux à fonctions équivalentes.

"Ces derniers jours mon cachet pour retourner [des scènes] de 'Tout l'argent du monde' est devenu un sujet de conversation important", a reconnu l'acteur le mieux payé au monde en 2017, avec 68 millions de dollars de revenus totaux, selon le magazine Forbes. "Je soutiens à 100% le combat pour la juste rémunération et je donne 1,5 million de dollars au fonds de défense juridique de [l'association] Time's Up au nom de Michelle Williams", a indiqué Mark Wahlberg, en soutien à sa collègue, notamment nominée aux Oscars en 2017 pour son rôle dans Manchester by the sea.