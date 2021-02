Bretagne : quand l’État achète des îles pour les conserver et les restaurer

Pour profiter de l'île Cézon (Finistère), il faut s’y rendre à pied, à marée basse. En une dizaine de minutes de marche, ce site exceptionnel est accessible. L'île Cézon est un concentré d’histoire militaire, avec un imposant fort Vauban, construit en 1695, et classé monument historique. Un patrimoine architectural et naturel que le Conservatoire du littoral va conserver et restaurer, comme il le fait déjà sur 120 îles bretonnes. Propriété privée d’une même famille pendant 64 ans, elle a été rachetée par l’État en décembre 2020 pour 230 000 euros.

“Un écrin intéressant"

"Ici, on a quand même un mariage extrêmement fort entre une histoire militaire très ancienne du lieu, et une végétation adaptée. On a un écrin intéressant. Pour nous, c'était un enjeu majeur de pouvoir protéger cet espace", explique Didier Olivry, principal artisan du rachat de l’île par le Conservatoire du littoral.

