Peut-on s'emparer de la figure de Tintin pour créer de nouvelles œuvres ? Deux artistes poursuivis par Moulinsart pour contrefaçon

L'artiste breton Xavier Marabout, qui mêle dans son univers Tintin et Hopper, et Christophe Tixier, alias Peppone, qui a sculpté des bustes inspirés de l'intrépide journaliste, sont poursuivis pour contrefaçon par Moulinsart.

"Si j'étais condamné, je prendrais cela comme une perte au niveau de la liberté d'expression", a expliqué à l'AFP M. Marabout, 53 ans, artiste installé à Auray (Morbihan). "Toute ma démarche artistique est basée sur le travail de fusion, sur l'humour... Je me sentirais bridé en tant qu'artiste", a-t-il ajouté.

"Liberté de création, artistique et d'expression"

Si la société Moulinsart lui réclame entre 10.000 et 15.000 euros en dommages et intérêts, les ayants droit demandent surtout "l'arrêt de parodier Tintin", estime l'avocat de l'artiste Me Bertrand Ermeneux.

"C'est un dossier qui va au-delà du seul cas de Xavier Marabout. L'enjeu est la liberté de création, artistique et d'expression", a ajouté Me Ermeneux, qui connaîtra lundi après-midi la décision de la chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes.

Dans la vingtaine de toiles de cette série Tintin/Hopper qui s'est "très bien vendue" d'après l'artiste, on découvre le journaliste à la houppette représenté dans des célébrissimes toiles d'Edward Hopper, dans un univers très sexualisé.

"Titulaire exclusif des droits"

Contacté par l'AFP, le service de presse de la SA Moulinsart a indiqué ne faire "aucun commentaire sur les affaires en cours".

Sur internet, Moulinsart S.A. dit être "titulaire exclusif dans le monde entier de l'ensemble des droits d'exploitation de l'oeuvre d'Hergé et notamment des droits de reproduction, d'adaptation et de représentation de l'oeuvre d'Hergé (...). Moulinsart S.A. est seule titulaire du droit d'utiliser l'oeuvre d'Hergé, de combiner ces éléments avec d'autres contenus tels que musiques, sons, doublages, titres ou sous-titres, dessins, photographies, etc.".

Un autre artiste français, Christophe Tixier, alias Peppone, qui a sculpté des bustes inspirés de l'intrépide journaliste, est poursuivi pour contrefaçon par Moulinsart. La décision du tribunal civil de Marseille sera connue le 17 juin.

En mai 2019, Pascal Somon, dessinateur français, avait été condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve pour avoir contrefait des oeuvres d'Hergé. Il avait aussi été contraint à verser 32.000 euros de dommages et intérêts à la société belge et à Fanny Vlamynck, détentrice des droits depuis la mort d'Hergé en 1983.