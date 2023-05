"Les Ombres de Thulé", du sang, des larmes et de la fantasy dans la nouvelle BD de Lionel Marty

Le dessinateur signe un album très personnel où se mêlent réalité historique et dark fantasy dans un décor d’Ecosse ancestrale.

Fruit de quatre ans de travail, Les Ombres de Thulé est né de l’imagination commune du scénariste Patrick Mallet et du dessinateur Lionel Marty. Un opus unique où violence, vengeance et magie sont intimement mêlées.

"Les Ombres de Thulé" de Patrick Mallet et Lionel Marty. (Les Humanoïdes Associés)

L’histoire de cet album de 144 pages, publié le 31 mai aux Humanoïdes Associés, se déroule au IIe siècle après Jésus-Christ, dans une Écosse dominée par les Romains. Face à eux, les Gaëls et les Pictes. Ces deux peuples qui résistent à l’envahisseur romain vivent au-delà du mur d’Antonin. Alors que la guerre piétine, le général romain Horatius, manipulé par une sorcière, libère un fléau ancestral sur la terre de ses ennemis : les Ombres de Thulé. Pour faire face à cette menace, le roi des Pictes va devoir unir des peuples autrefois ennemis et faire appel à des pouvoirs oubliés.

FTR

Reportage : France 3 Limousin - P. Gauthier / L. Du Rusquec / M. Fillon

Goût pour le fantastique

C’est la première fois que Lionel Marty publie un album de fantasy. Un projet que le dessinateur natif d’Aurillac dit porter en lui "depuis l’adolescence". L’ancien diplômé de l’Ecole d’arts appliqués Duperré est pourtant adepte depuis ses débuts des univers fantastiques. En témoigne son premier album, Mort Linden, une série de science-fiction en trois tomes parue entre 2000 et 2004 chez Delcourt mais aussi Le Rêve de Jérusalem, fresque épique et fantastique de la première croisade sur un scénario de Philippe Thirault, publiée chez Dupuis.

Natif d'Aurillac dans le Cantal, Lionel Marty s'est installé à Champagnac-la-Prune en Corrèze. C'est là qu'il a créé l'univers mi-réaliste, mi-fantastique des "Ombres de Thulé". (France 3 Limousin)

Lionel Marty a aussi travaillé sur de projets “réalistes” comme le tome 6 de la série Les 7 Merveilles (Delcourt), consacré au Mausolée d’Halicarnasse ou encore celle consacrée au Capitaine Richard Francis Burton, parti sur les pistes africaines à la recherche de la source du Nil (Glénat). " Dans ce métier, il y a les travaux personnels et les travaux de commande" explique le dessinateur.

J’avais besoin de retrouver la passion de travailler sur quelque chose qui me tient à cœur. Les Ombres de Thulé, c’est tout sauf un travail de commande. Lionel Marty Auteur et dessinateur de BD

Réalités historiques

Pour réaliser cette BD, Lionel Marty a fait un gros travail de documentation pour être le plus crédible possible sur les détails historiques. Car si son aventure puise beaucoup dans les mythes celtiques et nordiques, elle s’appuie aussi sur des réalités : les peuples Gaëls et Pictes et le fameux mur d’Antonin. Construit au début des années 140 de notre ère sur ordre de l'empereur romain Antoninus, ce mur est situé au centre de l'Écosse, au nord d'Édimbourg et de Glasgow. Il s’étend sur 60 km du Firth of Forth, à l’est, jusqu’à l'estuaire de la Clyde, à l’ouest. Il est aujourd'hui inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Horreurs cathartiques

Les amateurs de dark fantasy devraient apprécier l’univers déployé par le dessinateur. Le sang coule à flot et les créatures imaginaires sont terrifiantes. Un vrai bonheur à dessiner pour Lionel Marty qui confie aussi l’effet cathartique de ce type de dessins. "Je dessine des horreurs mais je dors comme un ange !”. Espérons qu'il en soit de même pour ses lecteurs !

A noter que la BD est accompagnée d’un cahier graphique de 16 pages qui permet de comprendre le parcours de création de la BD.

Les Ombres de Thulé, une BD de Patrick Mallet (scénario) et Lionel Marty (dessin) publiée aux Humanoïdes Associés - 144 pages - 24€