Le dessinateur américain de comics George Perez, figure de l'univers Marvel et DC est mort

George Perez, figure des comics de super-héros, est mort à l'âge de 67 ans d'un cancer du pancréas, a annoncé samedi 7 mai son entourage. "George est parti hier paisiblement, chez lui avec à ses côtés celle qui était sa femme depuis 490 mois et sa famille", a écrit sur la page Facebook de l'artiste l'une de ses amies proches, Constance Eza. Ses deux principaux éditeurs, Marvel et DC Coimics lui ont aussitôt rendu hommage.

George Pérez made everything look effortless. His contributions were pivotal in both driving and reinventing DC’s long and rich history. George’s stories were a joy to read, and his work resonated with everyone he met. He will be missed by those here at DC and fans worldwide. pic.twitter.com/g8lMC62tK5