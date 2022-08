Été du Canal à Paris : le street-art à l'honneur sur le canal de l'Ourcq

Il tapisse les murs des rives, les camions, péniches, usines, façades d'immeubles ou encore les voûtes des ponts : le street-art du canal de l'Ourcq est partout. Pour les amateurs, une croisière invite à visiter, pendant près de deux heures, ce véritable musée à ciel ouvert où fleurissent tant les commandes privées et publiques que le graffiti sauvage.

Thomasine Zoler, médiatrice du MUR93, pendant une croisière street-art sur le canal de l'Ourcq, le 31 juillet 2022. (VINCENT CHARTIER)

Ce week-end, deux croisières seront animées par l'artiste pochoiriste Nicolas Obadia pour faire découvrir, sur fond de bandes-sons musicales hip-hop, des œuvres inédites, leurs artistes, l'histoire du street-art et la diversité technique, stylistique et calligraphique de l'art urbain. Où est né le street-art ? Quelle différence entre un "graff" et un tag ? Que veut dire "toyer" une œuvre ? Qui est Azyle, figure emblématique du graffiti en procès face à la RATP ? Autant de questions dont vous pourrez avoir les réponses en voguant entre les rives du canal de l'Ourcq.

Un riche patrimoine urbain

Berceau du street-art et du graffiti, le canal de l'Ourcq regorge de petites et grandes productions artistiques (collages, pochoirs, installations) qui sont à découvrir au fil de l'eau. On retrouve, parmi une trentaine d'œuvres : Sarah, la Charmeuse de jaguar, une œuvre réalisée en seulement cinq jours par Marko93 sur la péniche La Grande Fantaisie, le portrait très coloré de Simone Veil réalisé par Jo Di Bona, roi du "pop graffiti", ou le portrait monumental de l'impératrice de Chine Djengu par Fin Dac.

Portrait monumental de l'impératrice de Chine Djengu par Fin Dac sur la façade d'un immeuble sur les rives du canal de l'Ourcq. (PAULINE BOUISSET)

Ce paysage parisien est particulièrement investi par Zdare, le plus présent des artistes sur le canal de l'Ourcq depuis 12 ans. Ici et là, on reconnaît ses personnages bleus souriants aux t-shirts blancs floqués de messages positifs ("I love my planet", par exemple).

Les bonhommes bleus de l'artiste Zdare sur les rives du canal de l'Ourcq. (PAULINE BOUISSET)

Depuis la 11e édition du festival, des photos du studio Harcourt se sont retrouvées dans les rues de ce quartier. Sur un parcours de 10 kilomètres de Paris à Bondy, des graffeurs ont revisité des photos d'artistes en noir et blanc, comme celui de l'actrice Marion Cotillard ou du musicien américain Tricky.



À l'occasion du bicentenaire du canal de l'Ourcq, de nombreux autres événements sont encore organisés jusqu'au 14 août 2022 : croisières musicales ou de stand-up, ateliers de street-art pour apprendre les bases du graffiti, séances de cinéma en plein air à la Villette ou sorties sportives en canoë-kayak.

Affiche du festival l'Eté du Canal 2022. (SEINE-SAINT-DENIS TOURISME)