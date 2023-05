Une "Araignée", sculpture de Louise Bourgeois, vendue plus de 32 millions de dollars à New York

C'est un record pour une sculpture réalisée par une femme. Une "Araignée" de la sculptrice française Louise Bourgeois s'est vendue 32 millions de dollars hier, lors d'une vente aux enchères de la maison Sotheby's à New York.

Une gigantesque Araignée de la sculptrice et plasticienne française Louise Bourgeois a été vendue jeudi à 32,5 millions de dollars, lors d'une vente aux enchères de la maison Sotheby's à New York. Haute de trois mètres, cette araignée fait partie des oeuvres les plus célèbres de l'artiste morte en 2010, d'origine française et naturalisée américaine, qui a passé une grande partie de sa vie à New York.

"Chef-d'oeuvre du XXe siècle"

Sa vente constituait un "moment vraiment spécial" car elle a atteint un record pour une vente aux enchères d'une oeuvre de l'artiste, mais aussi pour une sculpture réalisée par une femme, selon Kelsey Leonard, responsable des ventes aux enchères du soir de Sotheby's. "Les Araignées de Bourgeois sont sans aucun doute un véritable chef-d'oeuvre de l'art du XXe siècle", a-t-elle souligné.

Cette Araignée de Louise Bourgeois était jusqu'alors conservée par la Fundaçao Itau à São Paulo, au Brésil. En 2022, une autre Araignée de l'artiste avait été vendue à 40 millions de dollars lors du salon Art Basel, en Suisse.

Des oeuvres symboliques

Louise Bourgeois a exploré dans son travail les traumatismes de son enfance, produisant une oeuvre à la puissance émotionnelle très forte, voire provocante. Elle a notamment produit une série d'araignées géantes faites d'acier et présentées comme des symboles de sa mère.

D'autres de ces Araignées ont été exposées dans des musées de renom, comme au musée Guggenheim Bilbao en Espagne, au Tate Modern de Londres ou encore au musée d'art moderne de San Francisco.