À Lille, l’exposition tactile "Prière de toucher" fait découvrir la sculpture du bout des doigts

FTR

Chose inhabituelle dans un musée, jusqu’en février aux Palais des Beaux-Arts de Lille on peut toucher des œuvres. C’est le concept de cette exposition itinérante conçue par le Louvre, le musée Fabre de Montpellier et des personnes malvoyantes pour faire découvrir au public l’art de la sculpture différemment. L’entrée est gratuite.

Après Montpellier, Lyon, Rouen ou encore Nantes, l’exposition itinérante et inclusive Prière de toucher, l’art et la matière s’installe au Palais des Beaux-Arts de Lille. Une expérience sensorielle hors du commun qui invite à appréhender les œuvres par le toucher. Un voyage tactile dans l’histoire de la sculpture occidentale, de l’Antiquité à l’Art Moderne sur le thème de la figuration humaine.

Pour vivre pleinement l’expérience, des masques occultant sont proposés aux visiteurs. "Ça casse un peu les codes habituels des musées, où l’on est toujours derrière, loin, où l’on ne peut rien toucher. Là, on est actif, on peut tourner tout autour et ressentir d’autres choses", s’enthousiasme ce papa venu avec son petit garçon. Car ce voyage sensoriel au pays de la sculpture est parfaitement adapté pour les enfants, même très jeunes. Et pas d’inquiétude, les œuvres présentées ne sont que des reproductions fidèles.

Oui oui, c'est permis

Dans notre nouvelle exposition PRIÈRE DE TOUCHER, reproductions de sculptures & médiation tactile vous invitent à découvrir les œuvres autrement... Tentez l'expérience !



Exposition gratuite

@garrettepp /Instagram #PrieredeToucherLille pic.twitter.com/sUbS4wc3Yi — PBA Lille (@PBALille) October 23, 2022

A noter que pour l’occasion, le musée lillois en a profité pour repenser le parcours de visite permanent de sa Galerie des sculptures. Ici, pas question de toucher les œuvres qui sont des vraies, mais des dispositifs sensoriels ont été ajoutés pour découvrir les techniques, les matières utilisées. Dispositifs qui resteront en place après la fin de l’exposition.

Prière de toucher, l’art et la matière – Jusqu’au 27 février 2023 - Palais des Beaux-Arts de Lille, place de la République 59000 Lille – De 10h à 18h (14h-18h le lundi), fermé le mardi – Entrée gratuite.