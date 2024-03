Quand l'art et la technologie s'unissent, le pari du festival "D'autres formes" à Besançon

La troisième édition du festival "D’autres formes" de Besançon a comme thèmes l’eau et l’adolescence. À découvrir jusqu'au 14 avril.

Associer l'art à la technologie, un concept encore peu développé et pourtant, le festival D'autres formes a choisi d'en faire sa marque de fabrique. Ainsi, sur trois week-ends, entre le 29 mars et le 14 avril, le public pourra se laisser happer par des installations ludiques, lumineuses et sonores, des jeux vidéo insolites, des concerts ou des workshops.

Pas besoin d’être féru de technologie, le festival est imaginé comme un moment d’évasion technologique et poétique, accessible au plus grand nombre. Pour cette 3e édition, les thèmes choisis sont l'eau et l'adolescence.

L'une des installations majeures de ce festival, c'est "Flux", un spectacle de 15 minutes seulement, mais qui intrigue et fascine. Le dispositif est composé de 48 barres de leds, pilotées par des logiciels et synchronisées avec la musique.

Créée par un collectif d’artistes français, cette étonnante chorégraphie de lumière fait le tour du monde depuis trois ans. "C'est de l'art cinétique, de l'art visuel et sonore, nous, on est là pour raconter des histoires, pour accompagner des artistes et faire rêver des gens", raconte Grégory Sémah du collectif Scale.

Concerts, installations, expositions, conférences, le festival prévoit une dizaine d'événements pour conjuguer art et technologie. Le tout, pour ces organisateurs avec une seule et même ambition : faire rêver le public.

"On veut montrer au public qu'il peut s'évader poétiquement avec la technologie justement. Il peut s'émouvoir, être surpris, rigoler et danser. Il peut venir en famille ou entre amis pour s'émerveiller devant des œuvres qu'on a jamais vues à Besançon", explique Simon Nicolas, coordinateur artistique du festival D'autres formes.

L'exposition immersive "Bestioles électroniques" de l'artiste Marylou était également à découvrir à l'occasion du festival "D'autres formes" de Besançon. (France 3 Franche-Comté : E. Deshayes / D. Martin / Q. Dany)

L'an passé, l'événement avait attiré près de 4 500 curieux. Pour cette 3e édition, le festival continue de proposer des événements innovants dont la plupart sont gratuits.

Festival D’autres Formes. Besançon. Du 27 mars au 14 avril. Retrouvez la programmation du festival sur le site de l'événement.