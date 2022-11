"De l'argentique à l'iconique", l'exposition-vente des photographies d'actualité de l'Agence France Presse à Paris

Avec 200 tirages vendus aux enchères et l'exposition "De l'argentique à l'iconique" à découvrir jusqu'au 5 novembre chez Ellia Art Gallery au cœur de Paris, l’Agence France-Presse met à l’honneur ses photos de presse qui ont fait le tour du monde.

Un an après sa toute première vente aux enchères de 200 photos d'archives, l'AFP lance une nouvelle exposition-vente. "De l'argentique à l'iconique" offre cette fois une plongée dans la photographie d'actualité. Ces tirages de collection ont été sélectionnés parmi un fonds de 6 millions de clichés conservés par la plus ancienne agence de presse du monde. Des photos surprenantes, drôles ou saisissantes comme celle de l'incendie de Notre-Dame pris en 2019 et qui a fait la une des journaux du monde entier. Un photographe belge a saisi cet instant unique où le toit de la nef s'effondre.

J'ai attendu très peu de temps avant que la flèche s'effondre et là j'ai fait une rafale de photos. Geoffroy Van der Hasselt photographe

Une sélection exceptionnelle

La photo de l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019 mais aussi des clichés plus anciens comme ceux de la Commune de Paris en 1871, en passant par la Libération de la capitale en août 1944, le premier vote des femmes françaises ou encore les poings ravageurs de Marcel Cerdan. Autant de clichés, témoins de l'Histoire, qui font le bonheur des collectionneurs. A l'issue de l'exposition, ces trésors photographiques seront vendus aux enchères le 5 novembre à partir de 14 heures au sein même de la galerie. Le cadre de ces tirages, mis à prix à partir de 300 euros, ont pour certains été retravaillés. De quoi offrir aux acheteurs des photos uniques et de haute qualité.

Les 3 premiers NFT de l'AFP

L'événement est également marqué par la vente des première éditions numériques (NFT) de l'histoire de l'agence. Les collectionneurs pourront s'offrir le double numérique de la toute première dépêche de l'AFP et deux images iconiques de l'actualité des dernières décennies : Serge Gainsbourg brûlant un billet de 500 francs sur un plateau télévisé et les moufles de Bernie Sanders portées lors de l'investiture de Joe Biden, une image qui a fait le tour du monde.

L’ensemble des fonds récoltés ira à la sauvegarde et à la restauration du fonds photographique de l’agence, pour assurer la conservation de cet inestimable patrimoine historique, culturel et artistique.

"De l'argentique à l'iconique", exposition publique (entrée libre) jusqu'au samedi 5 novembre 2022 - De 11h à 18h30 - Ellia Art Gallery - 10, rue de Turenne – 75004 Paris