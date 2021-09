A Nice, une grande rétrospective consacrée à Yann Arthus-Bertrand exposée au Musée de la Photographie

On ne présente plus Yann Arthus-Bertrand, célèbre dans le monde entier pour ses clichés vus du ciel. Mais à ses débuts, le photographe s’est intéressé au monde animal. Et c’est en Afrique que tout a débuté, quand en 1979 il part s’installer avec sa femme Anne dans le parc du Massaï Mara au Kenya. Pendant trois ans, le jeune scientifique va photographier chaque jour une famille de lions, objet de sa thèse universitaire. Parallèlement, il devient aérostier et découvre alors la Terre vue du ciel. Un nouveau regard qui allait bouleverser sa vie.

A cette époque, la photographie aérienne est très rare, et donc je photographiais le territoire des lions depuis la montgolfière quand j’emmenais les touristes voir les animaux. Et c’est là où j’ai découvert la beauté incroyable du graphisme de la Terre et la beauté du monde en aérien. Yann Arthus-Bertrand

Prise de conscience

Yann Arthus-Bertrand s'intéresse ensuite aux relations entre l'homme, l'animal et la Terre et ses observations l’amènent à faire de la protection de l’environnement, de ce monde fragile, l’élément central de son travail. Constater et alerter sur les dérives de l’action humaine sur notre planète et sur la biodiversité. Petit à petit, c’est vers le cinéma qu’il se tourne pour toucher le plus grand nombre. Son dernier film, Legacy, Notre héritage (projeté chaque jour durant l’exposition niçoise), a été présenté cette année au Festival de Cannes, avec toujours le même but, montrer la beauté de notre planète pour mieux sensibiliser le public aux dangers qui la menacent : "Ce que j’ai appris, j’ai envie de le transmettre, et je pense que tout mon travail, mes expositions, mes photos et mes films sont là uniquement pour ça, pour essayer de porter cela. Mais on est des millions à faire ça".

L'exposition regroupe plus de 200 clichés retraçant ses quarante ans de carrière et montrant l’évolution de son travail et de ses préoccupations environnementales. Une bonne partie de ce travail est à découvrir au Musée de la Photographie de Nice. Les autres en grand format sont exposées en extérieur, place Pierre Gautier et sur la promenade du Paillon.

"Legacy – Yann Arthus-Bertrand, une vie de photographe-réalisateur" – jusqu’au 16 janvier 2022 – Musée de la Photographie Charles Nègre, Place Pierre Gautier 06300 Nice - Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h à 18h - Téléphone : 04 97 13 42 20.