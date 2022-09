A Lyon, la galerie qui a accueilli la dernière rétrospective de William Klein pleure un ami

Le 10 septembre dernier, le photographe, réalisateur, peintre et graphiste américain William Klein mourait à l'âge de 96 ans à Paris, où il vivait depuis 1947. Ce jour-là, Catherine Dérioz et Jacques Damez ont perdu un ami et une sorte de repère.

Le début d'une amitié

Fondateurs en 1981 de la galerie Le Réverbère à Lyon - la plus ancienne galerie entièrement dédiée à la photographie de France -, ils avaient réussi à faire venir William Klein à l’occasion des dix ans du lieu. Une prouesse car à l’époque le photographe était déjà une superstar de la photo, exposé au MoMa de New York, à la Tate modern de Londres, au Centre Pompidou. "Je lui ai dit : 'Vous êtes le père de nos photographes. Ce n’est pas Cartier-Bresson, c’est vous'", raconte Catherine Dérioz.

FTR

Sur le site de Tendance Art Design, la galeriste expliquait en mai 2017 comment son collègue et elle avaient réussi à “séduire” William Klein : “Il nous a demandé de sélectionner sur-le-champ des photographies parmi de nombreux tirages, comme si nous devions organiser une exposition de ses photos. Il a vu que nous avions l’œil, et surtout la capacité de proposer un accrochage qui respecte l’œuvre. Depuis lors, il nous laisse libre et nous fait confiance pour concevoir ses expositions."

Photo W. Klein. Galerie Le Réverbère à Lyon. (M. Boudet / France Télévisions)

Exigeant et tendre

De cette première expo Klein réalisée dans un local situé rue Neuve à Lyon, une amitié est née et ce, malgré le caractère parfois rugueux du photographe.

Il pouvait être fort désagréable parce que d’une exigence implacable et en même temps, d’une tendresse et d’une proximité humaine incroyables. Jacques Damez Galerie Le Réverbère

"C’était comme dans ses tirages, en noir et blanc sans beaucoup de gris" confie Jacques Damez.

Photo W. Klein - Galerie Le Réverbère à Lyon. (M. Boudet / France Télévisions)

Fidèle jusqu'au bout

Par la suite, à chaque anniversaire de la galerie, Klein était mis à l’honneur. La dernière fois, c’était de mars à juillet 2022 dans l’espace de la rue Burdeau occupé depuis 1989 par Le Réverbère. Une centaine de photos étaient exposées, la plupart inédites. "Il nous avait laissé libre choix dans ses boîtes de tirages jusque-là jamais explorées pour la préparer avec son tireur Pierre-Louis Denis et son assistante Tiffanie Pascal."

Un beau cadeau pour la galerie qui fêtait ses 40 ans dont 30 de "compagnonnage" avec William Klein.