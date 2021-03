Un pastel orientaliste de Delacroix bientôt vendu aux enchères à Paris chez Christie's

Un pastel d'Eugène Delacroix (1798-1863) datant de sa période orientaliste et ayant appartenu au peintre Edgar Degas (1834-1917) va être vendu le 24 mars aux enchères chez Christie's à Paris, a annoncé la maison de ventes.



Estimé de 250 000 à 350 000 euros, Arabe à l'affût, un pastel de 24 sur 31 cm aux tonalités bleues-vertes caractéristiques de Delacroix, est dans un bon état de conservation.

Le pastel avait été acquis en 1898 par Degas

Cette oeuvre a fait partie de la collection d'Edgar Degas, qui l'avait acquis pour 1.000 francs à l'hôtel Drouot en avril 1898. Grand collectionneur de Delacroix, le peintre Degas possédait 230 oeuvres de l'artiste, tableaux, dessins et estampes confondus. Mais cette oeuvre n'était connue jusqu'à présent qu'à travers une petite photo en noir et blanc.



A la suite de son voyage en Afrique du Nord en 1832, "Delacroix restera marqué par l'Orient tout au long de sa carrière, comme le montre cet important pastel réalisé dans les dernières décennies de sa production", souligne Christie's.



Vers 1947, il note dans son journal : "J’ai dessiné et ébauché entièrement en très peu de temps l’Arabe qui grimpe sur des roches pour surprendre un lion". Dans sa correspondance entre 1849 et 1854, il écrit qu'il travaille à des tableaux représentant "l'Arabe à l'affût du lion".



Le pastel aux teintes lumineuses et poudreuses montre un chasseur arabe armé d'un fusil qui grimpe sur des rochers pour surprendre un lion dans la montagne. Un dessin préparatoire au graphite sur le même thème est conservé au musée du Louvre.