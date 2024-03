"Sur la plage" d’Edouard Manet exposé au musée de Picardie à Amiens pour les 150 ans de l’impressionnisme

Le musée de Picardie ne possède aucune œuvre impressionniste dans ses collections. Alors évidemment, la présence d’un tableau de Manet est un évènement qui attire les foules. Jusqu’au 16 juin, les visiteurs peuvent admirer Sur la plage habituellement visible au musée d’Orsay à Paris dans le cadre de l'exposition intitulée Sur la plage impressionniste - Dans l’œil d’Édouard Manet.

A Amiens, cette toile peinte en 1873 à Berck-sur-Mer sur la Côte d’Opale et représentant l’épouse et le frère d’Edouard Manet, est confrontée à des œuvres conservées au musée de Picardie. "On le fait dialoguer avec des tableaux du siècle d’or hollandais du XVIIe siècle, avec des marines de Joseph Vernet du XVIIIe siècle ; c’est une manière pour nous de faire ressortir la révolution qu’incarne l’Impressionnisme, la révolution qui se joue dans ce tableau, le caractère incroyablement novateur et moderne", explique Pierre Stépanoff, directeur du musée de Picardie et commissaire de l'exposition.

Autour de ce prêt exceptionnel, le musée amiénois organise toute une série d’événements, visites, ateliers et conférences autour de ce tableau, et plus largement sur ce mouvement pictural.

Il s'agit de "l'un, peut-être même le mouvement artistique le plus populaire de l'histoire de l'art", témoignait il y a peu Paul Perrin, directeur de la conservation et des collections du musée d'Orsay à l’occasion du prêt de 58 tableaux au musée des Beaux-Arts de Tourcoing, où ils sont exposés jusqu'au 24 juin 2024.

178 œuvres prêtées dans toute la France

En tout, l’institution parisienne, temple de l’Impressionnisme, a prêté 178 œuvres de Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Manet ou encore Cézanne, à 34 musées dans 13 régions. L’occasion de faire découvrir au plus grand nombre ces œuvres exceptionnelles.

En parallèle, le musée d’Orsay célèbre également les 150 ans de la première exposition impressionniste (15 avril 1874), en présentant quelque 130 œuvres des débuts du mouvement.

[#Exposition🖼] Dans le cadre des 150 ans de l'impressionnisme, venez découvrir dès aujourd'hui et jusqu'au 16 juin l'œuvre d'Édouard Manet (1832-1883) : "Sur la plage", peinte en 1873 à Berck-sur-Mer, au Musée de Picardie à Amiens❗️#150impressionnisme @MuseeOrsay @MinistereCC pic.twitter.com/AQPttaD5Qn — Amiens & Métropole (@AmiensMetropole) March 16, 2024

"Sur la plage impressionniste - Dans l’œil d’Édouard Manet", jusqu’au 16 juin 2024 au Musée de Picardie, 2 rue Puvis de Chavannes, 80000 Amiens. Fermé le lundi. Renseignements au 03 22 97 14 00 ou sur le site du musée.