À Nice, l'exposition "Chagall en éditions limitées" célèbre l'œuvre graphique du peintre

Le musée Chagall de Nice s'est enrichi de sept ouvrages rares de bibliophilie offerts par les filles du peintre. Pour honorer ce don, "Chagall en éditions limitées" célèbre la relation intime entre l'artiste, le dessin et le livre. Plus de 100 ouvrages illustrés en édition originale à tirage limité sont à découvrir jusqu'au 9 janvier 2023.

Ses toiles colorées et oniriques sont reconnaissables au premier coup d'oeil. Marc Chagall est l'un des plus grands peintres du XXe siècle, aux côtés de Picasso. Mais s'il aimait les mots, il souhaitait aussi les illustrer. Au début des années 1920, il s'intéresse à la gravure dans l'idée d'illustrer Ma vie, son autobiographie. Des artisans vont l'aider dans l'apprentissage de ces techniques.

Effectivement, il grave lui-même sur la plaque de cuivre et va dessiner également sur la pierre lithographique aux côtés de ces artisans qui sont virtuoses. Gaïdig Lemarié Commissaire de l'exposition

Un inlassable expérimentateur

Chagall trouve dans le livre une façon de renouveler son art. Gravures sur bois, sur métal ou lithographies, les techniques de l'estampe expérimentées par Chagall seront riches et variées.

En 1931, après un voyage en Palestine où il peint sur gouache la lumière de l'Orient, Marc Chagall va les transposer sur cuivre. Dès lors, la gravure ne le quittera plus. L'illustration de la Bible, un texte qui l'a suivi depuis son enfance, sera l'une de ses plus grandes réalisations.

Chagall ce qui est important c'est de souligner l'humanité de ses personnages, ses rois, ses prophètes, ses patriarches, c'est un ouvrage très dépouillé où le geste est essentiel. Gaïdig Lemarié Commissaire de l'exposition

Une œuvre gravée d'une grande richesse

La Bible mais aussi une estampe illustrée des textes d'Aragon, une gravure tirée du livre d'André Malraux, son autre grand ami, et des poèmes de Léopold Sédar Senghor sont autant d'œuvres gravées de la main de Chagall qui a pendant près de 60 ans largement participé et contribué au renouveau du livre illustré au XXe siècle. L'exposition, qui célèbre sa relation intime et durable avec l'écrit et le livre, a permis de regrouper plus de cent ouvrages illustrés en édition originale à tirage limité.

Les œuvres exposées seront renouvelées au cours de l’exposition qui comprendra deux accrochages : du 7 mai au 29 août 2022 et du 3 septembre au 9 janvier 2023.

Musée national Chagall, "Chagall en éditions limitées" à voir jusqu'au 9 janvier