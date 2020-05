"1 Picasso pour 100 euros" : une Italienne remporte le tirage au sort et le tableau d’une valeur d’un million d’euros

Les gains de cette loterie sont au profit de l’ONG CARE, qui vient en aide aux populations africaines en fournissant un accès à l’eau potable et à l’éducation.

Le tirage au sort de la tombola caritative "1 Picasso pour 100 euros" a eu lieu ce mercredi 20 mai, à 18h. Une Italienne, Claudia Borgogno, a remporté le tableau, d’une valeur d’un million d’euros. Il s'agit d'une nature morte post cubiste de 1921, un petit tableau de 22,9 cm × 45,7 cm représentant une table où sont posés un verre et un journal.

Au total, 51 140 tickets, d’une valeur de 100 euros chacun, ont été vendus dans plus de 100 pays différents lors de cette deuxième édition. Les dons récoltés atteignent donc plus de 5 millions d’euros, au profit de l’ONG CARE, qui vient en aide aux populations africaines en fournissant un accès à l’eau potable et à l’éducation.



Lors de la première édition en 2013, c’est un Américain de 24 ans qui avait remporté un dessin cubiste de 1914 signé Pablo Picasso.