La Joconde, la Cène et dix-sept grandes œuvres de Léonard de Vinci exposées dans une galerie virtuelle sur les murs du château du Clos Lucé

Le Château du Clos Lucé à Amboise présente dès le 25 juin 2021 de nouvelles galeries entièrement consacrées à Léonard de Vinci. Grâce à une scénographie virtuose, que le maître toscan n'aurait pas renié, l'exposition virtuelle entraîne le visiteur au-delà de la peinture.

Spectacle immersif dans la création du génie

Numérisés et projetés sur les murs et le plafond de la galerie du rez-de-chaussée, dix-sept chefs-d’œuvre peints de Léonard de Vinci dialoguent avec le visiteur pour une expérience novatrice et spectaculaire. La Joconde, La Cène mais aussi des dessins préparatoires se dévoilent sous un angle inédit. Sous chaque œuvre des citations permettent d'appréhender le processus de création du génie italien. "Grâce à ses croquis, dessins ou essais jusqu'à l'aboutissement du chef-d’œuvre on comprend comment Léonard travaillait : observer, dessiner, apprendre, comprendre. Il n'est pas allé à l'école il a tout observé de la nature et du mouvement", précise François Saint Bris, propriétaire du Clos Lucé. Dessins de Léonard de Vinci présentés dans exposition immersive au Château du Clos Lucé d'Amboise (France 3 Centre)

Vinci l'architecte

Peintre, ingénieur, inventeur de machines volantes, metteur en scène de spectacles éphémères, Léonard de Vinci s'intéresse à toutes les architectures. Il est aussi un précurseur en matière d'urbanisme. "En 1485 il y a eu une peste à Milan et Léonard réfléchit avec les élites de l'époque à faire une ville idéale à Milan", rapporte l'historien Pascal Brioust. Une cité idéale qui s'appuie sur le Palais Royal de Romorantin. Dessinée et modélisée par Vinci pour François Ier, elle ne verra finalement jamais le jour car Léonard décède en 1519. Mais grâce aux plans laissés par le maître italien, elle est aujourd'hui reconstituée en 3D. "À Romorantin il reprend sa grande passion urbanistique milanaise. Il pense la ville en terme de canaux, en terme d'évacuations des déchets avec des galeries souterraines que l'on d'ailleurs retrouvées à Romorantin", précise encore l'historien.

La ville idéale de Romorantin modélisée par Léonard de Vinci et présentée en 3D dans l'exposition de Clos Lucé (France 3 Centre)

Au cours de sa déambulation, le visiteur pourra également expérimenter le rêve du vol de Léonard de Vinci sur un jeu vidéo conçu spécialement pour l'occasion.

"Les galeries Léonard de Vinci peintre et architecte" à partir du 25 juin 2021 au Château du Clos Lucé à Amboise