L'artiste Jean-Michel Folon consacré dans une grande exposition à la saline royale d'Arc-et-Senans

Il a marqué l'imaginaire collectif du siècle dernier avec ses illustrations et ses animations télévisuelles. L'artiste belge Jean-Michel Folon est au cœur de la nouvelle exposition de la Saline royale d'Arc-et-Senans dans le Doubs. Deux cents œuvres prêtées par la fondation Folon retracent plus de 50 ans de quête artistique.

Pour des millions de téléspectateurs, Jean-Michel Folon (1934-2005), ce sont d'abord ces petits messieurs en par-dessus et chapeau qui pendant 8 ans, de 1975 à 1983 ont ponctué les programmes d'Antenne 2. Un générique de fin inoubliable.

Pourtant son œuvre ne se limite pas à la télévision. Elle est beaucoup plus étendue. La Saline royale d'Arc-et-Senans, ancienne manufacture classée au patrimoine mondial de l'Unesco, offre un écrin d'exception pour l'exposition Le monde de Folon. Deux cents œuvres prêtées par la Fondation Folon témoignent de la richesse et de l'éclectisme de l'artiste belge.

France 3 Franche-Comté

Les sculptures accueillent le visiteur dès son entrée dans les jardins. Le voyageur, Les Pensées, Evasion, autant de créations que chacun peut toucher et s'approprier à sa guise. C'est le cas de Je me souviens, bronze réalisé en 2003 par Jean-Michel Folon, deux ans avant sa mort. Assis sur un banc, un homme coiffé d'un chapeau rond et vêtu d'un long manteau tient un livre devant lui. Le visiteur est invité à s'asseoir un instant à ses côtés.

Dialogue avec l'environnement naturel

"C’est rare, souligne Hubert Tassy, directeur de la Saline royale, lui-même installé sur le banc imaginé par Folon. Souvent une sculpture, on doit la regarder de loin, là on peut l’habiter carrément. On a beaucoup réfléchi avec la Fondation Folon à l'emplacement de cette sculpture, et puis entre les marronniers ça nous a semblé à peu près évident."

Affiche de l'exposition "Le monde selon Folon" prolongée jusqu'au 19 novembre 2023. (Saline royale d'Arc-et-Senans)

25 sculptures sont ainsi disséminées dans les jardins de la Saline. Folon recherchait ce dialogue avec l’environnement naturel, profitant des effets de la pluie et du soleil, du jeu des nuages et des saisons. Selon lui, à chaque heure du jour, la lumière révèle une autre palette et un relief inédit. Selon Hubert Tassy, l'artiste belge aimait emprunter les mots de Marguerite Yourcenar : "Le jour où une statue est terminée, sa vie en un sens commence", disait-elle.

A contre-courant des diktats artistiques dominants

A l'intérieur, l'exposition explore d'autres facettes de cet artiste touche-à-tout. Les encres de Chine de ses débuts, les photos, les aquarelles, les sérigraphies, les affiches militantes. La diversité des œuvres exposées illustrent la curiosité et l'immense liberté de celui qui fut tour à tour dessinateur, illustrateur, peintre, poète et sculpteur, à contre-courant des diktats artistiques dominants.

On découvre pour ceux qui ne le connaissent pas, toute sa sensibilité autour des problématiques d’aujourd’hui, le réchauffement climatique, la biodiversité qui sont des thèmes que l’on développe ici aussi à la Saline. Son côté humaniste aussi rejoint beaucoup la pensée de Claude-Nicolas Ledoux, le créateur historique de la Saline. Hubert Tassy directeur de la Saline royale d'Arc-et-Senans

Le monde de Folon, ce sont 50 années de créations et d'interrogations sur la condition humaine et sur l'évolution du monde où l'on retrouve régulièrement et sous différentes formes ce personnage emblématique au chapeau rond et au manteau long. Une quête artistique et poétique à découvrir jusqu’au 19 novembre 2023 à la Saline royale d'Arc-et-Senans. L'exposition programmée dans un premier temps jusqu'au 5 novembre 2023, est prolongée de deux semaines.