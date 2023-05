En Isère, l'exposition "Un chant général" nous replonge dans la lutte des artistes contre la dictature chilienne

"Un chant général" présente à Pont-de-Claix jusqu'au 13 mai le travail de 19 artistes autour de la résistance et de la lutte contre la dictature de Pinochet au Chili. Parmi les œuvres, des photos de ces fresques murales monumentales, symboles de l'Amérique du Sud qui résiste à l'oppression.

2023 marque le cinquantième anniversaire de la mort du président chilien Salvador Allende, lors d'un coup d'Etat qui instaure, en 1973, la dictature d'Augusto Pinochet. Un triste anniversaire célébré à Pont-de-Claix, en Isère par une exposition forte, Un chant général. 19 artistes, tous originaires d'Amérique latine, présentent leurs oeuvres, photos, vidéos, affiches, qui retracent ces événements et ces vies brisées.

Parmi les artistes, le photograhe et résistant chilien Patricio Pardo Avalos. À Santiago du Chili, il a notamment immortalisé des fresques géantes, symboles de la résistance artistique. Des murs qui racontent l'histoire de l'oppression. "Dans cette exposition, il y a des séquences que j'ai pris dans différents quartiers. Des lieux emblématiques où se sont déroulés des moments très durs de la lutte contre la dictature", explique-t-il.

Hommage au muralisme

À travers ces œuvres, on redécouvre l'un des grands mouvements artistiques d'Amérique du Sud, le muralisme, né au Mexique au début du XXe siècle et dont le plus célèbre représentant est Diego Rivera. Le mouvement né à la suite de la révolution mexicaine de 1910 avait notamment pour but de démocratiser l'art tout en enseignant l'histoire du pays au plus grand nombre. "Cette exposition permet de montrer comment ces peuples s'emparent d'expressions visuelles pour affirmer leur identité. Et leur courage, aussi, car ces peuples sont toujours en lutte", s'enthousiasme Diego Zaccaria, le commissaire de l'exposition.

En parallèle de ces œuvres, le visiteur peut également découvrir le travail d'élèves de première et terminale de la section Arts appliqués au lycée Argouges de Grenoble. Ils ont réalisé des affiches commémoratives pour rendre hommage à Salvador Allende.

"Un chant général", jusqu'au 13 mai 2023 - Moulins de Villancourt - 85 cours saint-André - 38 800 Pont -de-Claix - ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h - entrée libre