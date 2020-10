Kapwani Kiwanga remporte le prix Marcel Duchamp 2020 avec des compositions florales très politiques

Le prix Marcel Duchamp, qui fête cette année ses 20 ans, a récompensé l'artiste franco-canadienne Kapwani Kiwanga pour son installation "Flowers for Africa" créée à partir de compositions florales décorant des événements liés aux indépendances africaines.

Le prix Marcel Duchamp, qui fête cette année ses vingt ans, a été décerné lundi 19 octobre à l'artiste franco-canadienne Kapwani Kiwanga pour son installation Flowers for Africa, réalisée avec des compositions florales et végétales décorant les événements diplomatiques liés à l'indépendance des pays africains.

A la frontière entre art et anthropologie, le projet de Kapwani Kiwangé a débuté en 2013 lors d'une résidence au Sénégal et se poursuit aujourd'hui. En faisant des recherches iconographiques dans des archives officielles ou d'agences de photo, elle s'est intéressée à la présence de fleurs lors d'événements diplomatiques liés aux indépendances.

Posées sur les tables de négociations, sur les estrades lors de discours ou dans la ville lors de parades, elles sont pour l'artiste des témoignages de ces moments historiques. Recréées pour chaque exposition, ces compositions sont vouées à faner tout au long de leur présentation et invitent à une réflexion sur le temps et l'histoire, dans la tradition des vanités.

Kapwani Kiwanga, "Flowers for Africa" (© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Bertrand Prévost)

Une artiste anthropologue

L'artiste présente 13 de ces œuvres au Centre Pompidou, dans le cadre de la présentation des candidats du prix Marcel Duchamp. Elle a été primée par un jury de sept personnalités. Trois autres finalistes étaient encore en lice : Alice Anderson, Hicham Berrada et Enrique Ramirez.

Bernard Blistène, directeur du Musée national d'art moderne, a salué "la richesse et la complexité du projet de Kapwani Kiwanga, aux confins d'une réflexion entre anthropologie et art", qui "ouvre à un vaste programme poétique et politique, véritable laboratoire de la pensée d'aujourd'hui sur la mémoire et l'archive comme sources de transfiguration du monde".

Kapwani Kiwanga, née en 1978 à Hamilton au Canada, vit et travaille à Paris. Après avoir étudié l'anthropologie à Montréal, elle a fini ses études à l'école des Beaux-Arts de Paris. Représentée par la galerie Poggi à Paris, Goodman Gallery à Johannesburg, Le Cap et Londres, la galerie Tanja Wagner à Berlin, elle a exposé à Cambridge, Los Angeles, Toronto, Londres, Paris et Barcelone. Elle est présente dans les collections du Cnap (Centre national des arts plastiques), du musée Guggenheim, du Musée d'art moderne de Paris, du Musée des Beaux-Arts du Canada, du Musac (Museo de arte contemporaneo) de Castilla y Leon et dans de nombreux Frac (fonds régionaux d'art contemporain).

Le prix Marcel Duchamp fête ses 20 ans

Pour les 20 ans du prix Marcel Duchamp, tous les lauréats sont exposés au Centre Pompidou Le prix Marcel Duchamp fête cette année ses vingt ans. Il a été créé en 2000 par l'Adiaf (Association pour la diffusion internationale de l'art français) en partenariat avec le Centre Pompidou, pour mettre en lumière la scène artistique contemporaine française et la promouvoir dans le monde, dans toute la diversité de ses pratiques (installation, vidéo, peinture, photographie, sculpture...). Doté de 35.000 euros, il a récompensé des artistes comme Thomas Hirschhorn, Dominique Gonzalez-Foerster, Tatiana Trouvé, Kader Attia, Clément Cogitore...

Pendant les quinze premières années, le Centre Pompidou a exposé le lauréat. Depuis 2016, ce sont les quatre finalistes qui sont présentés pendant trois mois. Pour marquer le 20e anniversaire, le Centre expose à partir du mercredi 21 octobre des œuvres des 19 lauréats du prix au sein de ses collections, au niveau 4 du musée, à côté des quatre artistes nommés cette année (jusqu'au 4 janvier 2021).