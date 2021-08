Au musée Chagall de Nice, l'exposition "Je suis bleue" féminise la couleur fétiche de l'artiste

Dans cette exposition, l'artiste plasticienne Cécile Bart revisite les célèbres vitraux de Marc Chagall et lui emprunte sa couleur fétiche à travers des créations bigarrées tout en textures et transparence.

Dans un dédale de panneaux colorés et transparents, l'exposition Je suis bleue, au musée Chagall de Nice, vous plonge dans l'univers de la plasticienne Cécile Bart. Au gré des formes géométriques à prédominance bleue, des notes de rose, de jaune et de vert surgissent et font vivre la couleur. À travers le titre de son exposition, Cécile Bart se réapproprie et féminise une célèbre expression de Chagall qui s'identifiait à la couleur de l'océan et du ciel. La plasticienne s'est inspirée de ses vitraux pour les revisiter avec sa matière de prédilection : le tergal, une fibre synthétique translucide qu'elle revêt de peinture. Selon le nombre de couches, la couleur se fait plus ou moins vive et la matière plus ou moins opaque : un véritable jeu d'ombre et de lumière.

Résonance avec le public

C'est dans sa résonance avec les espaces du musée et les déambulations des visiteurs que l'exposition prend tout son sens. “Cécile Bart inclut le visiteur, sa participation est essentielle à la compréhension, explique Anne Dopffer, conservateur général du patrimoine et directrice des musées nationaux du 20e siècle. Elle travaille avec les murs, elle crée des cloisons qui semblent bloquées... Mais en réalité, avec la transparence et l’opacité de cette œuvre, il faut absolument que le visiteur se déplace pour vraiment en prendre connaissance", poursuit-elle. Avant de conclure : "comme dans une sorte de danse et d’exploration autour de l’œuvre”.

Je suis bleue est avant tout une invitation à la contemplation. “C’est une vraie découverte, on est très contentes avec ma fille”, déclare une visiteuse. “Toutes ces couleurs c’est magnifique, j’aime bien aussi l’effet de transparence, on voit la couleur, mais en même temps c’est transparent”, ajoute sa fille.

L'exposition, qui résonne avec le public, va aussi continuer de résonner avec l'artiste qui l'a inspirée puisqu'à partir du 18 septembre, une déambulation consacrée aux vitraux de Chagall prendra sa place entre les murs du musée.

Je suis bleue, Musée national Marc Chagall, jusqu'au 30 août.

Avenue du Dr Ménard, 06000 Nice - Tous les jours sauf les mardis, de 10h à 18h - Prix : 10 euros.