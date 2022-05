À Metz, l'exposition "Madonnas" sublime la photographie hors-norme de Joel Peter Witkin

FRANCEINFO

C'est une exposition sublime qui s'est installée dans la galerie PJ à Metz jusqu'au 4 juin. "Madonnas" regroupe 15 oeuvres du photographe américain Joel Peter Witkin, âgé de 83 ans.

Depuis toujours, cet artiste capture sur ses pellicules les corps de femmes meurtries. Witkin est fasciné par les êtres aux caractéristiques physiques étranges, difformes et singulières. Ses portraits sont des mises en scène soignées mêlées à des objets dans un assemblage baroque et hétéroclite.

L'octogénaire renverse aussi les canons de beauté en montrant toute la beauté de ces femmes abîmées. Joel Peter Witkin s'inspire aussi de tableaux de grands peintres pour composer ses images.

"Là, vous avez une référence à l'œuvre de Manet qui est Olympia. Vous voyez bien les similitudes avec l'œuvre originelle", explique Pierre Funes, directeur de la galerie PJ. Il poursuit la visite en s'arrêtant devant la photographie d'une femme aux membres mutilés. "On peut voir en scène une championne de natation qui n'a plus de bras et plus de jambes et qu'il a voulu mettre en valeur pour refléter la lumière des cœurs meurtris".

L'exposition "Madonnas" est visible à la galerie PJ à Metz jusqu'au 4 juin 2022. Plus d'informations sur le site web de la galerie.