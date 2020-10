GRAND FORMAT. "Ils tirent d'abord et posent les questions après" : à Louisville, le spectre des violences policières hante les Afro-Américains

En étendard sur les lampadaires, sur les planches de bois qui barricadent les vitrines, sur les devantures des magasins… Presque partout où le regard se pose, dans les rues de Louisville (Etats-Unis), on trouve le visage et le nom de Breonna Taylor. Sept mois après la mort de cette ambulancière noire, tuée par des policiers lors d'une perquisition à son domicile, la plus grande ville du Kentucky est toujours hantée par le spectre des violences policières. Dans cette métropole industrielle lovée le long du fleuve Ohio, au carrefour du Midwest et du Sud, la ségrégation est encore bien visible. Neuf rues séparent l'ouest de la ville, populaire et majoritairement noir, de l'est, plus blanc et plus riche.

Sur la place Jefferson, au centre de Louisville, une fresque, des panneaux et des fleurs rendent hommage à Breonna Taylor. (MARIE-VIOLETTE BERNARD / FRANCEINFO)

C'est dans cette zone intermédiaire, sur une petite place que les manifestants ont renommé "le parc de l'injustice", qu'un mémorial a été érigé pour Breonna Taylor. "Nous nous sommes installés ici, entre la mairie, le commissariat et le tribunal, pour que personne ne puisse ignorer ce qui lui est arrivé", explique une des gardiennes autoproclamées du parc. Chaque jour, des dizaines de militants de Black Lives Matter passent y scander : "pas de justice, pas de paix". Comment Louisville en est-elle arrivée là ? Plongée dans le quotidien de cinq Afro-Américains dont la vie a été marquée par les inégalités raciales et les violences policières.