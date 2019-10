RECIT. "Le crime a été maquillé en suicide" : 40 ans après la mort du ministre Robert Boulin, le long combat de sa fille pour la vérité

Les policiers terminent rapidement leurs investigations et concluent "à un suicide par noyade, précédé d'une forte absorption de Valium", selon les mots du dossier. Les légistes précisent que la mort est intervenue dès le lundi 29 octobre, entre 17h30 et 20 heures. Le ministre du Travail n'aurait pas supporté de voir son nom sali dans l'affaire dite de Ramatuelle. Des révélations de presse ont en effet mis en cause le maire de Libourne dans une affaire de transaction immobilière irrégulière sur un terrain dans le Var. Ainsi, pour les médias de l'époque, à l'image des journalistes de RTL , "le suicide ne fait aucun doute".

Le style indirect pour s'adresser à sa femme et la faute d'orthographe provoqueront plus tard le trouble dans la famille de Robert Boulin. Mais dans l'immédiat, l'enquête ne traîne pas et le corps est rapidement installé dans un hélicoptère, direction l'Institut médico-légal de Paris.

Au fil des semaines, le récit de la mort du ministre va s'étoffer. Selon la thèse officielle, ce jour-là à 8h40, une brigade motocycliste des Yvelines découvre un homme en costume, à la surface de l'étang Rompu, en forêt de Rambouillet. Selon le rapport, le corps est à genoux dans la position du "prieur musulman", c'est-à-dire le dos tourné vers le ciel. Le cadavre flotte légèrement dans 50 centimètres d'eau. Des pompiers et des gendarmes plongeurs arrivent sur les lieux. Ils se mettent à l'eau et ramènent le corps du ministre du Travail en exercice.

La version officielle de l'affaire Boulin est livrée vite, très vite. "Danièle Breem donne la version du suicide à la télévision, alors que le corps est encore sur la berge", ironise aujourd'hui Jean-Pierre Courtel, un ancien inspecteur de police du SRPJ (Service régional de police judiciaire) de Versailles, présent quand Robert Boulin a été sorti de l'eau. Cette précipitation médiatique a pu entraîner des erreurs. Le corps a en effet été repêché dans l'étang Rompu, et non dans les étangs de Hollande. "Par ailleurs, aucune trace de barbiturique n'a été retrouvée dans le corps de mon père", rappelle Fabienne Boulin Burgeat. Les analyses révèlent en revanche la présence dans le sang du maire de Libourne (Gironde) de traces de diazépam, le principe actif du Valium, un anxiolytique.

"Monsieur Robert Boulin est mort, le ministre du Travail s'est vraisemblablement suicidé." Il est un peu moins de 13 heures, mardi 30 octobre 1979, quand le journaliste Patrick Lecocq prononce ces mots en ouverture du journal d'Antenne 2. Rapidement, la journaliste Danièle Breem donne des précisions : "Monsieur Boulin se serait bourré de barbituriques. Il serait entré dans l'eau des étangs de Hollande et sans doute serait-il tombé, car on l'a retrouvé, à genoux, asphyxié, dans 60 centimètres d'eau."

Pour autant, la famille met du temps à se tourner vers la justice. "On avait la trouille ! On nous menace, on trafique les freins de notre voiture, on nous envoie des faux agents des PTT…" explique la fille du ministre. Finalement, en 1983, conseillés par l'avocat Jacques Vergès, les proches de Robert Boulin déposent une plainte contre X pour "homicide volontaire".

On nous avertissait régulièrement : 'Attention, vous êtes sur de la nitroglycérine'. Avec toutes ces pressions, on a passé dix ans à avoir peur.

Dans les médias, les premiers doutes apparaissent. Le sénateur Pierre Marcilhacy publie une tribune dans Le Monde intitulée "Je n'aime pas ça". Tournée vers son chagrin, la famille n'entend pas encore ces voix qui s'interrogent. Mais difficile d'ignorer les pressions qui tombent rapidement sur les Boulin. "Achille Peretti, maire de Neuilly et membre du Conseil constitutionnel, est venu voir ma mère pour lui dire : 'Taisez-vous ! Vous n’aimeriez pas que Bertrand [le fils Boulin] finisse comme Robert… Si vous voulez de l'argent, j'ai le feu vert', raconte Fabienne Boulin Burgeat. Ma mère lui a dit : 'Je sais tout". Et il a répondu : 'Alors faites sauter la République'." La séquence, enregistrée, a même été diffusée au journal de 20 heures de TF1, mais depuis les bandes ont disparu.

Et puis il y a tous ces écrits attribués au ministre. Dans la corbeille à papier de son bureau à son domicile, son gendre, Eric Burgeat, retrouve dans la soirée du 29 octobre un morceau de papier où Robert Boulin annonce son intention de mettre fin à ses jours. "Les visiteurs du soir l'ont sans doute placé là", confie-t-il aujourd'hui, en égrenant la liste des personnes venues au domicile familial le soir où le ministre a disparu. Dans la semaine qui suit la mort, neuf lettres postées le même jour arrivent également au siège de plusieurs médias, chez des conseillers et des amis du ministre. La missive commence par une simple phrase – "J'ai décidé de mettre à mes jours" – elle se poursuit par une longue défense concernant l'affaire de Ramatuelle et se termine par quelques lignes apportant un début d'explication : "Je préfère la mort à la suspiçion [sic], encore que la vérité soit claire."

"A 9 heures du matin, Eric, mon mari, m'a appelée pour me dire qu'on venait de retrouver le corps de mon père, se souvient Fabienne Boulin Burgeat. Je suis en état de choc. On n'avait jamais imaginé ça." Dans un premier temps, les enfants de Robert Boulin, contrairement à leur mère, se résignent à croire à la version du suicide. "On a été élevés dans l'idée du respect de l'Etat et toutes les autorités nous disaient que l'enquête avait été minutieuse", admet Fabienne Boulin Burgeat. Dans les semaines qui suivent, Bertrand Boulin écrit même un livre, Ma Vérité sur mon père (éd. Stock, 1980), dans lequel il imagine les derniers instants de son père : "Tu refermes la serrure. Les clefs tombent. Il faut aller vite à l'eau, tu tombes, tu te relèves, tu vas à l'eau, tu t'endors."

Fabienne Boulin Burgeat, le 23 octobre 2019, au milieu de ses dossiers concernant l'affaire Boulin, dans sa maison de Ramatuelle (Var). (CLEMENT PARROT / FRANCEINFO)

"Un mensonge d'état"

"Petit à petit, on s'aperçoit que tout ça n'est qu'une fiction, un mensonge d'Etat et que rien ne vient montrer qu'il s'agit d'un suicide", martèle Fabienne Boulin Burgeat. Au fil de sa contre-enquête, la fille de l'ancien ministre se forge une conviction : son père n'a pas mis fin à ses jours. Elle s'appuie sur divers éléments venus affaiblir la thèse du suicide. En 1988, le journaliste James Sarazin révèle ainsi dans L'Express l'étrange emplacement des liquidités cadavériques sur le cadavre de Robert Boulin. Un acteur jouant le rôle de Robert Boulin se positionne dans l'étang Rompu (Yvelines), le 28 octobre 2019, lors d'une reconstitution organisée par Fabienne Boulin Burgeat. (CLEMENT PARROT / FRANCEINFO) Quand le cœur d'un individu cesse de battre, le sang est soumis à l'apesanteur et se dirige vers la partie basse du corps. Or, dans le rapport d'autopsie de 1979, les médecins sont formels : "Les lividités siègent au niveau de la face postérieure du corps." En d'autres termes, les marbrures se situent sur le dos, et non sur le ventre. "Cela veut dire que la mort a eu lieu à un autre endroit et que le corps a été déplacé", estime le médecin légiste Michel Sapanet dans l'émission "Envoyé spécial". "Il y a là une anomalie flagrante et on est certains qu'il y a eu une action criminelle." Les partisans de la thèse du suicide tenteront plusieurs hypothèses comme l'intervention d'un animal qui aurait pu retourner le corps sur l'étang. Une "tentative pathétique d'explication", pour Fabienne Boulin Burgeat.

On voyait une bosse de buffle sur son dos. Les lividités cadavériques prouvaient qu'il était mort sur le dos. Le médecin urgentiste qui a découvert le corps de Robert Boulin, à franceinfo

Par ailleurs, la seconde autopsie demandée par la justice après exhumation du corps révèle plusieurs fractures sur le visage de l'ancien ministre du général de Gaulle. "Pour nous, cela confirme qu'il a bien reçu des coups", estime sa fille. Cette nouvelle autopsie révèle aussi que la première analyse de 1979 n'était pas aboutie. Sur demande du procureur de la République, les médecins légistes n'ont pas réalisé l'examen du crâne qui aurait pu permettre de déceler la trace de coups, officiellement sur demande de la famille qui souhaitait préserver le corps. La famille assure n'avoir jamais donné de telle directive. En outre, le corps de Robert Boulin a subi des soins d'embaumement, toujours sans l'autorisation des proches du ministre, privant la justice de renseignements précieux. Fabienne Boulin Burgeat rappelle enfin que de nombreux éléments du dossier se sont volatilisés, comme les échantillons de sang du ministre ou encore ses poumons, conservés un temps à l'Institut médico-légal de Paris. Ces derniers auraient pu permettre d'effectuer des analyses pour confirmer ou non la mort par noyade. "Ce sont des examens que l'on fait systématiquement pour toute personne SDF qui meurt dans l'eau", souligne-t-elle.

Enormément de choses ont disparu dans cette affaire. Il y a quatre ans, je suis allée chercher les pièces à conviction du dossier. Je suis arrivée avec une valise et je suis repartie avec une petite enveloppe. Tout a disparu. Fabienne Boulin Burgeat, à franceinfo

Concernant les lettres d'adieux attribuées à Robert Boulin, sa fille croit à une manipulation. "Ce n'est pas grand-chose pour les services secrets, c'est même rien du tout, affirme-t-elle. Il y a bien l'ADN de mon père sur les enveloppes, mais pas sur les lettres. Depuis le début, on dit que l'intérieur de ce courrier a été changé." La secrétaire de Robert Boulin au moment des faits s'étonne d'ailleurs que cette lettre de quatre pages soit tapée sur un vieux papier à lettre. "C'est n'importe quoi, c'est tapé sur du papier 'Ministère du travail' et nous étions 'Ministère et du Travail et de la Participation'", assure Armelle Montard dans "Envoyé spécial". Au sujet des mots manuscrits retrouvés sur les lettres, elle assure par ailleurs que l'écriture de Robert Boulin était "facile à imiter". Enfin, plusieurs personnes, comme l'ancien Premier ministre Raymond Barre, ont raconté avoir été mis au courant au milieu de la nuit de la mort du ministre, bien avant l'heure officielle de découverte du corps. Malgré toutes ces incohérences, de nombreuses personnes croient encore à la thèse du suicide. Son ancien collaborateur Luc La Fay évoque dans L'Express l'état de nervosité du ministre le jour de sa disparition. "Il se tenait debout devant son bureau, très agité, et il a eu une sorte de crise de nerfs, affirme-t-il. Avec le recul, je pense qu'il avait déjà pris la décision de se tuer." Pour Maxime Delsol, l'ancien garde du corps de Robert Boulin, il n'y a même pas débat. "Le ministre s’est suicidé, un point c’est tout, et tout le reste n’est que marketing pour vendre du papier", assure-t-il dans Sud Ouest.

La thèse de l’assassinat politique est une construction intellectuelle. Elle se nourrit certes des insuffisances et des incohérences de l’enquête. Maxime Delsol, ancien garde du corps de Robert Boulin, à "Sud Ouest"