ENQUETE FRANCEINFO. Ces entreprises qui polluent, ferment et abandonnent tout derrière elles

Dans la pratique, les associations écologistes reprochent aux préfets de privilégier trop souvent l'emploi et les investissements, plutôt que le respect de l'environnement. "Le patron de Wipelec a tous les tampons qu'il faut. Qui les a mis ces tampons, que fait la loi ?, s'étonne Vincent Pruvost, de l'association Romainville-Sud. On aura beau le mettre en prison, demain, il y en aura un autre. On a le droit de polluer en France."

La réglementation est pourtant très claire : l'exploitant d'un site industriel a l’obligation de mettre le site en sécurité et de réaliser les travaux de dépollution nécessaires, même si la pollution est l'œuvre du précédent exploitant. C'est marqué noir sur blanc dans le code de l’environnement . "Ces mesures comportent notamment l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur site, des interdictions ou limitations d’accès au site, la suppression des risques d’incendie et d’explosion, la surveillance des effets de l’installation sur son environnement", disent les textes officiels. Précision importante : par dépollution, le législateur entend remise en état du site pour permettre une nouvelle exploitation industrielle. Pas la construction de logements ou de crèches. Voilà pour la théorie.

Face à ces situations, l'Etat n'est pas toujours très réactif. En Seine-Saint-Denis, la préfecture était au courant depuis mars 2006 de la présence de trichloroéthylène sur le site de Wipelec à Romainville. Son tampon apparaît sur les résultats d'une étude de 2003 sur le niveau de pollution du sol, commandée par l'entreprise pour préparer la cessation de son activité sur place. Sur ce document que franceinfo s'est procuré, il est indiqué que le solvant, utilisé pour le dégraissage et le nettoyage des pièces métalliques, "dépasse les valeurs guides" dans le sol et qu'il "peut provoquer le cancer". Reste que le premier arrêté préfectoral date de 2010, les habitants n'ont été informés de la pollution qu'en 2013, et les travaux n'ont démarré... qu'en 2017.

Depuis son bureau parisien du cabinet LPA-CGR, Frédérique Chaillou préfère nuancer. "Quand une entreprise est en difficulté, l'équilibre n'est pas toujours facile à trouver pour l’administration, explique l'avocate en droit de l'environnement. Le fait de demander d’un coup plein de documents et de mesures peut amener l’entreprise" à couler plus vite, sans régler pour autant le problème de pollution. La préfecture de Seine-Saint-Denis se défend en rappelant que l'Etat a engagé 1,3 million d’euros dans cette affaire et qu'il se "retournera contre Wipelec pour récupérer les sommes engagées". Elle affirme n'avoir été avertie qu’à partir de 2009 de la pollution, via des diagnostics de sol "transmis tardivement" par l'entreprise.

Qu'en est-il du document datant de 2006 ? Il comporte "peu de mesures" et "concluait que 'seul un diagnostic complet de pollution des sols pourra déterminer la pollution effective de l’ensemble du site'", assure la préfecture. Elle oublie un peu vite la phrase suivante : "En conclusion (...), nous pouvons constater que le site (...) présente une pollution, en particulier au trichloréthylène."

L'histoire de Wipelec ne s’arrête pas à Romainville. L'entreprise, qui avait d'autres sites à Lagny et Pomponne (Seine-et-Marne), eux aussi abandonnés sans être dépollués, a pu s'installer à Meaux en 2012 et fonctionner sans être inquiétée jusqu'en 2016. "Il faut savoir qu’en 2014, on nous dit que Wipelec n'existe plus, resitue le Romainvillois Sébastien Tirloir. C'est nous qui avons alerté Santé publique France pour leur dire qu'ils existaient toujours et qu’ils étaient à Meaux, à côté d’une crèche. On leur a dit : 'Faites quelque chose, sinon on prévient la presse.'"

La pression associative et médiatique est souvent le meilleur moyen de faire bouger les choses. Le 4 novembre 2016, les équipes de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (Driee) finissent par débarquer à l’usine Wipelec de Meaux pour une "visite d'inspection inopinée". Fûts de produits chimiques rouillés, déchets entreposés à l’extérieur ou déversés à même le sol, bassin d’eaux usées rempli d’acides… Les fonctionnaires n'ont pas fait le déplacement pour rien. Le 24 février 2017, une nouvelle inspection permet de constater pas moins de 46 "non-conformités notables". Au mois d'avril, la sanction tombe : le préfet de Seine-et-Marne finit par suspendre l’activité de l’usine. Une décision que le patron ne respectera pas totalement.