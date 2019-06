Subir les rejets polluants pour protéger les emplois : des riverains d'usines racontent à #AlertePollution leur quotidien infernal

A Port-la-Nouvelle, la maison de Sylvie se situe dans le couloir des vents dominants. La tramontane porte les rejets de l'usine directement dans son jardin et par ce mardi ensoleillé, assises dehors, on entend le ronronnement du site, qui fonctionne sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Ses voisins ne tardent pas à nous rejoindre, pestant contre la couleur ternie de leur voiture. "Le matin, si on ne lave pas le pare-brise avant de partir, on a un accident. Il est recouvert tous les jours, insiste Serge. Alors je le passe au vinaigre blanc. Sans ça, c'est du papier de verre", décrit celui qui se présente comme l'un "des premiers habitants de la cité des moines".



Sylvain n'est là que depuis deux ans, mais il en a déjà marre. Sa cour ressemble à "une dalle de béton", ses tuiles sont grisâtres et la petite tortue qui gambade dans son jardin a tout l'air "d'un caillou". Il veut partir au plus vite et a mis sa maison en vente. "J'ai fait une vingtaine de visites. A chaque fois, c'est le même retour", raconte-t-il. Les acheteurs potentiels sont "gênés" par la proximité de l'usine. "J'ai déjà baissé le prix de 35 000 euros. Bientôt, il faudra que je paye pour qu'on me l'achète..."

Sylvain prend en photo sa tortue recouverte de poussière à Port-la-Nouvelle (Aude), le 13 février 2019. (DR)

"Oui, on s'énerve de voir nos rebords de fenêtres noirs. Mais le plus important, c'est la santé", renchérit Marie-Rose, une aide-soignante qui vit à quelques rues de chez Sylvie. A Port-la-Nouvelle, aucun des habitants rencontrés ne sait ce que contiennent ces poussières. Même en se renseignant auprès de spécialistes, comme Marie-Rose, qui a décidé de consulter un pneumologue. "J'avais peur. Si on retrouve cette poussière partout chez nous, on doit bien l'inhaler. On doit avoir des poumons en béton" , s'affole-t-elle. Le médecin a confirmé que les poussières étaient "polluantes", mais n'a pas pu lui en dire davantage.

Ce manque d'informations exaspère Marie-Rose. Des commissions sont organisées par Lafarge "deux à trois fois par an", mais "on n'y comprend rien", regrette la mère de famille. Ceux qui y ont assisté restent perplexes devant les suites de chiffres et les relevés interminables qu'on leur a présentés. "C'est pointu quand même. Il faudrait être physicienne pour comprendre. Ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent en fait", regrette Marie-Rose, une habituée des réunions, qui fait désormais partie de l'association de riverains Apres (Association pour le respect de l'environnement et de la santé).

Les relevés effectués près de la cimenterie à Port-la-Nouvelle ne sont pourtant pas anodins, d'après la section locale de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal). Le site est classé "priorité nationale", révèle Laurent Denis, chef de l'unité départementale. "Il a pu être noté des évolutions significatives dans les émissions atmosphériques" par rapport à 2006, conclut ainsi le dernier rapport en date, publié le 19 octobre 2018. Parmi elles, des particules fines, "véritable enjeu sanitaire", selon Laurent Denis.