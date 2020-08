RECIT. "Une course contre la montre" : de "Charlie Hebdo" à l'Hyper Cacher, sur les traces d'Amedy Coulibaly

De l'autre côté de l'avenue, Clarissa Jean-Philippe gît au sol. Elle est blessée par balle à la carotide et décède après son transport à l'hôpital. "Clarissa avait 27 ans. Ce n'est pas vraiment l'âge de quitter le monde. C'était une gamine très sage, qui savait ce qu'elle voulait et qui est partie trop tôt", souffle sa tante, Suzanne Alcindor.

Le lendemain, le pays se réveille en état de choc. Anne Collignon a encore la tuerie à Charlie Hebdo en tête quand elle perd le contrôle de sa voiture, dans une voie de bus, avenue Pierre-Brossolette à Montrouge (Hauts-de-Seine), à deux pas de Paris. Le pare-chocs avant de sa Clio est embouti. Clarissa Jean-Philippe et Jonathan, deux policiers municipaux, se rendent sur place. Ils tentent de rassurer l'automobiliste et régulent la circulation autour de l'accident. Deux agents de la ville, Laurent et Eric, les rejoignent pour nettoyer la voirie. Il est environ 8 heures, tous les quatre attendent une dépanneuse. Soudain, retentissent des bruits métalliques, comme des cailloux jetés sur une voiture. Tout va très vite. Laurent se retourne. Il voit un homme tirer avec un fusil d'assaut. Il aperçoit aussi le visage déformé de son collègue Eric, maculé de sang. Il agrippe le fusil. L'agresseur lui reprend. Déséquilibré, Laurent tombe à genoux. "Tu veux jouer, tu vas crever", assène l'individu, qui sort une arme de poing et le met en joue. Il appuie sur la détente. Laurent entend le clic. Mais l'arme s'enraye. L'homme s'enfuit.

Je suis en Conseil de défense à l'Elysée lorsque j'apprends qu'une policière municipale a été tuée. Comme il y a un contexte particulier et que j'ai une intuition, je me rends sur place. La manière dont Clarissa Jean-Philippe a été tuée me convainc d'une violence singulière.

L'assassin de la policière municipale est en fuite. Comme les frères Kouachi : ils restent introuvables, après avoir été localisés près de Villers-Cotterêts (Aisne), où le GIGN, le Raid et la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) sont déployés au même moment. "On ne sait plus où ils sont. Il y a un tas de rumeurs contradictoires, tout le monde a une frousse bleue qu'ils reviennent sur Paris et qu'ils tapent ailleurs", se remémore François Molins. Le lien entre les auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo et le tireur de Montrouge est très vite fait. "Avant même d'en avoir la confirmation, un enquêteur évoque l'existence d'Amedy Coulibaly dans l'entourage des Kouachi. Tout le monde savait qu'ils se connaissaient, relate l'ancien chef du parquet antiterroriste, qui s’est de nouveau saisi de l’enquête. Des témoignages font état d'un type au teint mat, pas très grand, vêtu d'un anorak avec de la fourrure autour de la capuche." Des photos d'Amedy Coulibaly sont présentées à un témoin, qui le reconnaît. Néanmoins, lors de sa conférence de presse, Bernard Cazeneuve reste prudent. Il n'y a pas de "lien, à ce stade, entre ces deux événements", déclare-t-il à l'époque.

Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, sur les lieux de la fusillade à Montrouge (Hauts-de-Seine), le 8 janvier 2015. (THOMAS SAMSON / AFP)

L'identité d'Amedy Coulibaly n'est confirmée qu'aux alentours de minuit : l'ADN retrouvé sur une cagoule abandonnée sur l'avenue Pierre-Brossolette est bien le sien. "Une course contre la montre commence. On n'a quasiment pas dormi cette nuit-là", se souvient François Molins. Trois perquisitions sont menées dans l'urgence. "On fait chou blanc. Car il est déjà dans l'appartement conspiratif de Gentilly, où il va enregistrer, devant son drapeau et avec ses armes, la vidéo postée sur internet le samedi soir", retrace l'ancien procureur de Paris. Vidéo dans laquelle il est également écrit que le terroriste a fait exploser une voiture.

Or, ce soir-là, vers 20h30, François Molins se souvient avoir reçu un appel téléphonique à la cellule de crise du parquet de Paris. "Une collègue nous dit qu'elle vient d'entendre une énorme explosion à Villejuif", rapporte-t-il. Une Kangoo blanche vole en mille morceaux, aucune victime n’est à déplorer. "En fait, c'était très probablement Coulibaly qui s'exerçait avec ses cocktails Molotov, précise le magistrat, mais on ne l'a compris qu'a posteriori." Le lien est fait quand les enquêteurs analysent les explosifs saisis à l'épicerie Hyper Cacher. Ils identifient des composés similaires à ceux retrouvés sur la Kangoo. Car après avoir reçu par e-mail des instructions détaillées de la part du mystérieux donneur d'ordres, c'est dans ce magasin qu'Amedy Coulibaly sème la terreur.