GRAND FORMAT. "Je découvre la faim" : 48 heures dans le New Jersey, sur la route des nouveaux pauvres américains

Melonica Garwood pousse son sac à main pour nous faire de la place sur le siège passager de sa Kia Optima. Enfin non, pas la sienne, celle de sa sœur, qui la lui prête quand les placards sont vides. Le jeudi, c'est justement jour de distribution à Elm Street. Elle est venue en voisine, sa maison étant située à trois kilomètres d'ici. Sur la route, c'est tout droit jusqu'au lieu de rassemblement, ambiance pare-chocs contre pare-chocs sur les 500 derniers mètres. Les plaques d'immatriculation ne mentent pas, certains viennent de loin pour récupérer quelques vivres : Pennsylvanie, New York, Delaware et même Connecticut, pourtant pas à côté.

On a peut-être avancé de dix mètres en cinq minutes. "C'est comme pour les départs en vacances", sourit cette nounou de 41 ans qui ne garde plus le moindre enfant. Après une discussion de "deux minutes", en mars, sa patronne lui a signifié qu'il n'était "plus la peine de revenir".

Une longue file d'attente pour une distribution de colis alimentaires, sur Elm Street (Montclair, New Jersey), le 8 octobre 2020. (RAPHAEL GODET / FRANCEINFO)

Depuis, c'est le système D. Elle regarde sur Facebook "le lieu et l'heure des distributions" et refile "les bons plans" à ses amis "aussi dans le dur". Elle vient d'apprendre qu'il y a beaucoup plus simple : il suffirait d'envoyer un SMS, "FindFood" ("Trouver de la nourriture", en français) pour connaître l'adresse la plus proche de chez soi.

Le mois dernier, Melonica a reçu 208 dollars d'aides, mais aussi un avis d'expulsion. "En fait, je découvre la faim, la vraie." A cinq dollars le kilo de tomates, les virées au supermarché n'ont plus le même goût. "Tout est trop cher maintenant." Alors elle ne boit plus que de l'eau, prépare des "portions beaucoup plus petites", prend "moins souvent" le petit-déjeuner, et surtout, elle se couche "vers 19 heures, pour sauter le dîner".