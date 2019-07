RECIT. "Si tu as mal, tu fais avec. Tu n’as pas faim, pas soif" : des militaires nous racontent le défilé du 14-Juillet de l'intérieur

C’est fini. "Déjà", regrettent les troupes. "Quand on tourne sur le pont de la Concorde, on respire un bon coup", dit Pascal. "Jusqu'alors, c’était très cadré, le périmètre était délimité. Mais là, il n’y a plus de barrière, on est dans la foule", explique Maxime, qui décrit une "ambiance tour de France". "Les gens sont au ras du peloton et s’écartent au dernier moment", ajoute-t-il. Cette fois-ci, il peut les saluer en toute liberté et poser pour quelques photos.

Le convoi s’arrête. Les militaires se détendent, et le corps reprend ses droits. "Là, tu as envie d’aller aux toilettes, de manger", énumère le jeune homme. On grignote la barre de céréales distribuée le matin, on desserre la chemise et on pose l’arme. En revanche, le convoi "ne peut pas bouger tant qu’il n’y est pas autorisé", raconte François. L'attente, encore, mais le stress est derrière eux. "On se relâche complètement."