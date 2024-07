JO de Paris 2024 : pourquoi vous ne devriez pas voir de drapeaux bretons dans les stades (en théorie)

Comme pour les éditions précédentes, le règlement des Jeux de Paris 2024 interdit l'affichage de certains drapeaux sur les sites officiels des compétitions et notamment des drapeaux régionaux.

À quelques jours de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris, le Comité d'organisation rappelle quelques règles de bienséance à destination des spectateurs. Parmi les usages qui pourraient paraître anodins : celui d'exhiber un drapeau depuis les gradins et sur les sites officiels. Mais certains drapeaux, que l'on aperçoit souvent dans les stades français, seront interdits.

Sur son site internet, Paris 2024 fait la liste des objets proscrits sur les sites de compétition des Jeux. Sans grande surprise, les armes, l'alcool ou encore les pointeurs lasers sont interdits. En bas de la liste, apparaît la mention des drapeaux : "Il est interdit d'apporter dans tous les sites officiels de Paris 2024 des drapeaux (actuels et historiques) de pays dont les athlètes sont admis à participer exclusivement en tant qu’athlètes individuels neutres ainsi que tout autre objet susceptible d'être associé à ces pays", indique le site. Il est ensuite précisé que "sont autorisés uniquement les drapeaux des pays et des territoires participant aux Jeux."

Un principe systématiquement imposé lors des dernières olympiades mais qui prend une nouvelle dimension dans notre pays, attaché aux identités locales. Les bannières régionales seront, par exemple, interdites. Les drapeaux bretons, corses, basques, alsaciens, occitans devront donc, en théorie, rester à la maison.

Pas de drapeaux russes, ni biélorusses

L'histoire prouve que la règle est difficile à mettre en œuvre et défier les contrôles peut même devenir un jeu pour certains spectateurs. En 2016, déjà, le drapeau breton avait traversé l'Atlantique pour s'afficher dans les tribunes des stades de Rio.

La mesure édictée par les organisateurs de Paris 2024 a une autre conséquence : les drapeaux russes et biélorusses seront également proscrits. Les athlètes de ces pays concourant sous bannière neutre, ils répondent à la première interdiction mentionnée par le COJO qui concerne les "drapeaux de pays dont les athlètes sont admis à participer exclusivement en tant qu'athlètes individuels."

À noter que les drapeaux palestiniens seront autorisés puisque "les drapeaux des pays et des territoires participants aux Jeux" sont autorisés, précise le règlement. Huit athlètes palestiniens vont participer aux Jeux olympiques et deux autres aux Jeux paralympiques, dans six disciplines différentes : athlétisme, natation, taekwondo, judo, boxe et tir. Attention toutefois, les drapeaux autorisés ne le sont que s'ils ne sont pas attachés à une hampe rigide et si leur taille ne dépasse pas un mètre sur deux mètres.