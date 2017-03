Martin McGuinness, l'ancien chef de l'IRA et vice-Premier ministre d'Irlande du Nord, est mort

Martin McGuinness, l'ancien vice-Premier ministre d'Irlande du Nord et ex-dirigeant de l'IRA, est mort dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 mars, a annoncé son parti politique, le Sinn Féin. Il avait 66 ans.

"C'est avec un profond regret et une grande tristesse que nous avons appris la mort de notre ami et camarade Martin McGuinness à Derry, pendant la nuit", écrit le parti, saluant "un républicain passionné qui a travaillé sans relâche pour la paix, la réconciliation et pour la réunification de son pays."

Il avait démissionné du gouvernement en janvier

Martin Mc Guinness avait rejoint l'IRA en 1969, puis intégré l'IRA provisoire, née d'une scission au sein de ce groupe considéré comme terroriste par les autorités britanniques. Elu député en 1996, il avait été désigné par le Sinn Féin pour négocier l'accord de Belfast, qui a mis fin au conflit en Irlande du Nord. Il est devenu vice-Premier ministre d'Irlande du Nord en mai 2007, avant de démissionner en janvier 2017, en raison d'un désaccord avec le Premier ministre unioniste Arlene Foster.