Résultats du Bac 2017

Comme chaque année, ils sont des milliers à avoir révisé d'arrache-pied pour les épreuves du Bac 2017 qui débutent le 15 juin 2017 et s'achèvent le 22 juin 2017. Ces épreuves sont loin d'être une simple formalité et la fin d'année s'annonce angoissante pour les étudiants en quête du précieux sésame. franceinfo les accompagne dans la dernière ligne droite avant de pouvoir profiter des vacances d'été. Reportages sur les préparatifs, dossiers d'actualité, cours en ligne pour réviser... Retrouvez tous les contenus de franceinfo sur les épreuves de cette année. Les résultats officiels du Bac 2017, fournis par le ministère de l'Education nationale, ainsi que tous les résultats de tous les examens et de toutes les fillières seront disponibles sur ce site, en partenariat avec francetv éducation, à partir du 5 juillet 2017 à 10h : découvrez-les et partagez-les avec vos proches