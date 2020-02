GRAND FORMAT. "Je refuse d'avancer dans ma vie sans enfant" : elles ont fait le choix d'une PMA "en solo"

Le numéro de Lou est appelé pour son passage en salle d'échographie. "C'est pour une implantation d'embryon ?" Alors qu'elle s'installe, la patiente aux yeux bleus vifs, l'air calme, répond affirmativement. Elle est au onzième jour de son cycle, et cet examen doit vérifier l'état de son endomètre, la muqueuse de l'utérus. "8,8 mm, c'est très bien", lui assure l'infirmière, avant d'observer ses ovaires. Il est encore un peu tôt pour une implantation, mais la date approche. Grâce à l'échographie, la Française devrait être bientôt fixée. "Vous n'avez jamais eu de transfert d'embryon ?", lui demande-t-on. "Si, c'est mon deuxième." Lou est de retour dans ce centre, moins de trois semaines après une fausse couche. L'embryon, issu d'une fécondation in vitro (FIV) avec ses ovocytes, "n'était pas viable". "Je me suis projetée enceinte pendant un mois et demi", confie la patiente d'une voix toujours posée. "Je ne pouvais pas manger certains fromages, pas boire d'alcool... On y pense tout le temps, en fait ! Et d'un coup, ça s'arrête." Depuis, Lou est pressée de retenter.

Le souhait d'être mère, pour cette Parisienne d'origine, est "très clair" depuis ses 18 ans. Mais jusqu'à ses 35 ans, la question ne se pose pas. "J'étais toujours en déplacement, avec des périodes de tournages très intenses", se remémore cette cheffe opératrice dynamique, longtemps bruxelloise. Ses relations amoureuses ne durent pas assez longtemps, ou la distance intervient. "Je ne pouvais rien construire de très régulier ici." La deuxième partie de sa trentaine marque un tournant. L'amoureuse du cinéma travaille sur des projets plus longs, s'installe dans une relation plus sérieuse. Deux ans passent avec son compagnon de l'époque, jusqu'à l'aveu de son désir de maternité. "Je lui dis que je veux un enfant, mais lui était déjà papa. Il ne veut pas être père de nouveau." La fin de leur histoire est, en réalité, un point de départ pour Lou. Une amie lui conseille de se renseigner, elle qui veut tant cet enfant et vit à Bruxelles. Ici, nombre d'options sont possibles.

Célibataire depuis peu, elle prend une première décision – celle de congeler ses ovocytes. Cet acte, très restreint en France, est ouvert à toutes les femmes en Belgique. A l'approche de ses 40 ans, Lou imagine qu'une longue période va passer avant de rencontrer un potentiel père. Pendant un an, elle subit trois ponctions d'ovocytes pour "gagner du temps". "Avoir cette possibilité diminue tellement l'angoisse, lâche-t-elle d'une voix douce et grave. Je savais que je pouvais encore avoir un vrai projet de devenir mère, sans que ce soit une course contre la montre."