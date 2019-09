GRAND FORMAT. "Soit on avance, soit on meurt" : de la Guinée à la France, le voyage cauchemardesque d'un migrant de l'"Aquarius"

Un fils, cette commerçante en a déjà un. Il s'appelle Karim* et a 30 ans en 2016. "C'est devenu mon ami intime. On priait ensemble", se souvient M'Bemba. C'est Karim qui évoque le premier l'Europe, un mois après l'arrivée de M'Bemba à Conakry. Le trentenaire rêve de devenir footballeur sur le continent et se dit prêt à voler de l'argent à ses parents – opposés à tout départ – pour financer le voyage. M'Bemba tente de le dissuader, sans succès. En juillet 2016, Karim prend la décision de partir et insiste pour que son ami l'accompagne. "Il m'a dit : 'Si tu restes ici, tu vas pourrir, tu n'as pas d'avenir, il faut regarder loin'", se remémore M'Bemba. Le jeune homme se laisse convaincre.

M'Bemba débarque à Conakry un matin de janvier 2016. Il ne connaît personne dans la capitale guinéenne. Alors, comme d'autres jeunes désœuvrés, il propose ses bras aux abords du marché de Sonfonia contre quelques francs guinéens. Un jour, une commerçante lui demande de porter ses bagages. Pris de vertiges à cause du manque de nourriture, le jeune homme s'effondre sur la chaussée. "La dame a eu peur. Elle m'a proposé de venir me reposer chez elle", retrace-t-il. M'Bemba lui raconte son histoire. "En Afrique, c'est comme ça. Quand tu n'as plus de parents, tu es foutu", commente, fataliste, la quinquagénaire. Elle propose au jeune homme de rester chez elle et de lui rendre service dans son commerce. "Je suis devenu comme son fils, je l'aidais beaucoup", résume M'Bemba.

Karim et M'Bemba montent dans un taxi-brousse, direction le Mali puis le Burkina Faso. Dans leur sac, deux "complets" – tee-shirt, jean, sous-vêtements – et une paire de sandales en plastique bleues. Karim emporte aussi un téléphone et les 500 euros qu'il leur reste. Ce pécule doit leur permettre de payer la traversée de la Méditerranée, il ne résistera pas bien longtemps à la cupidité des militaires maliens et burnikabés. A un premier barrage, on leur demande 25 000 francs CFA (38 euros) par tête pour continuer le voyage. "Si tu ne les as pas, tu descends. On a traversé 17 barrages pour aller jusqu'à Ouagadougou, parfois c'était 1 000 francs CFA, parfois 50 000. Ils savent tous que c'est la route des migrants et qu'il y a de l'argent", témoigne le jeune exilé. Pour se rendre au Niger, leur prochaine étape, ils traversent à nouveau quatorze "checkpoints".

Ils n'ont plus que 5 000 francs CFA (7,62 euros) en poche lorsqu'ils arrivent à Niamey, la capitale du Niger. Karim appelle le passeur de Conakry, furieux. Le ton monte. "Il l'a insulté, lui a dit : 'Tu m'as menti, tu m'as dit que je n'avais plus rien à payer'. Il a même insulté sa maman", témoigne M'Bemba. Fataliste, le jeune homme calme son ami : "On est déjà dans le problème. C'est toi qui nous a mis dans la merde, je t'avais dit que ce n'était pas bon. On a jeté les dés, maintenant, soit on avance, soit on meurt." Il faut se résoudre à appeler la mère de Karim, qui découvre leur départ. Malgré sa colère, elle accepte d'envoyer de l'argent par mandat, environ 200 euros. Prochaine étape, Agadez.