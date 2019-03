Dans la ville du Bloody Sunday, le Brexit réveille les fantômes du conflit nord-irlandais

Derry-Londonderry n'a pas attendu le Brexit pour être coupée en deux. "La plus grosse séparation est la Foyle", le fleuve qui traverse la ville, affirme Graham Warke, élu local du parti unioniste DUP. La rive ouest, Cityside, est majoritairement catholique. La plupart des protestants ont élu domicile sur la rive est, Waterside, au début des Troubles. "Les nationalistes catholiques ont poussé les unionistes protestants hors de chez eux, poursuit le trentenaire, se départissant quelques instants de sa jovialité. Mes parents ont subi des intimidations, des attaques, des jets de cocktails Molotov. Ils ont préféré déménager."

La ville de Derry-Londonderry est coupée en deux : la rive ouest, Cityside, est majoritairement catholique ; la communauté protestante est principalement établie sur la rive est, Waterside. (NICOLAS ENAULT / FRANCEINFO)

"Il est difficile de savoir combien ont été forcés à partir de chez eux et combien sont partis à cause du sentiment d'insécurité que ces intimidations ont généré", analyse Emmet O'Connor, professeur d'histoire à l'université d'Ulster. Certains protestants ont toutefois refusé de quitter leur maison. "Mon père était têtu. J'ai été roué de coups, notre maison a été attaquée, mais on est restés", se remémore Trevor Temple, un historien local, en arpentant les rues de The Fountain.

Appuyée contre les remparts médiévaux, l'enclave protestante abrite aujourd'hui 300 personnes. Le pâté de maisons reste protégé par un "mur de la paix" et une porte, fermée entre 21 heures et 6 heures. De l'autre côté des briques et du grillage, les résidents catholiques n'ont enlevé que récemment les barreaux qui protégeaient leurs fenêtres. "On ne se fait toujours pas confiance", souffle Trevor Temple, emmitouflé dans un manteau kaki. L'attachement de The Fountain à la couronne britannique est visible à chaque coin de rue : les bordures des trottoirs sont peintes aux couleurs de l'Union Jack, qui flotte en haut des poteaux électriques. A l'entrée du quartier, une fresque proclame : "Les loyalistes [protestants] de la rive Ouest sont toujours assiégés. Pas de capitulation."

Une photo de la reine Elizabeth II sur une porte du centre pour les jeunes de The Fountain. (MARIE-VIOLETTE BERNARD / FRANCEINFO)

Quelques mètres plus loin, une imposante main rouge est peinte à l'entrée du centre pour les jeunes fondé par la famille Warke. Elle rend hommage à un membre du groupe paramilitaire unioniste UFF, mort dans l'explosion prématurée d'une bombe qu'il transportait vers l'Irlande. A l'intérieur, une photo de la reine Elizabeth II est affichée sur une porte. "J'imagine mal un nationaliste s'installer ici", concède Trevor Temple. Profitant de la surprenante douceur de la fin février, l'historien au crâne dégarni s'attable sur la terrasse, face à Graham Warke.

"Londonderry est moins divisée depuis l'accord du Vendredi saint, rétorque le conseiller municipal, en allumant une cigarette. Nous essayons d'apprendre aux jeunes des deux communautés le respect et la tolérance." Selon Graham Warke, l'un des outils de ce rapprochement est le Pont de la paix. En partie financée par l'UE et inaugurée en 2011, la passerelle piétonne "permet aux jeunes de Waterside d'accéder plus facilement au centre-ville".