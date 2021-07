Boris Neveu • 35 ans, kayakiste

Je me suis déjà vu aux Jeux olympiques. Trente minutes. C'était en 2012, et ça m'a servi de leçon. Je viens de terminer deuxième de ma dernière course de qualification pour les JO de Londres. C'est ce qu'il fallait que je fasse. Tout le monde se précipite, mes adversaires me félicitent, mes proches se jettent à mon cou, mon entraîneur exulte, le président du CNOSF me congratule. Je commence même à répondre aux interviews des journalistes. Une demi-heure après la fin de la course, on me glisse à l'oreille : "Le règlement des qualifications a changé, ce n'est pas toi qui ira à Londres."

On pensait le connaître, ce règlement. Quand je dis "on", j'englobe tout le monde : mes entraîneurs, mes adversaires qui ont aussi couru en fonction de ce qu'ils croyaient être les règles, certains officiels... C'est un malheureux bout de phrase qui a changé. Avant, on départageait deux kayakistes à égalité non plus sur leur moins bon résultat, mais sur la troisième et dernière course. Un détail. Quelques mots qui me privent des Jeux. Même mon adversaire qui s'est qualifié ne le savait pas. Moi, en plus, je passe pour un con.

On m'a souvent demandé : "Mais tu fais les qualifications sans connaître le règlement ?" Je me suis posé plein de questions, je ne peux pas vous dire que je n'ai pas gambergé. Quand j'ai vu revenir Tony Estanguet et Emilie Fer, deux de mes partenaires d'entraînement, avec l'or olympique à l'automne… J'ai mis six mois à refaire une nuit complète sans me réveiller en sursaut.

Et peut-être six mois plus tard, je me suis dit que je n'avais pas encore fait le tour de la question, qu'il y avait encore un avenir pour moi en kayak. La preuve, je suis là cette année. Le règlement, c'est un texte de 37 pages et je peux vous dire que cette fois, la partie sur la qualification olympique, je l'ai lue plusieurs fois.